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Московская полиция предупредила об ответственности за запуск беспилотников - РИА Новости, 05.05.2023
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18:58 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/otvetstvennost-1870041542.html
Московская полиция предупредила об ответственности за запуск беспилотников
Московская полиция предупредила об ответственности за запуск беспилотников - РИА Новости, 05.05.2023
Московская полиция предупредила об ответственности за запуск беспилотников
Столичный главк МВД после запрета на запуск в Москве беспилотных летательных аппаратов предупредил об административной и уголовной ответственности за нарушение... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:58
2023-05-05T18:58
москва
россия
сергей собянин
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Столичный главк МВД после запрета на запуск в Москве беспилотных летательных аппаратов предупредил об административной и уголовной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства. В Москве со среды ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, под запрет на запуск не попали только беспилотники, используемые по решению органов госвласти, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. "За нарушение правил использования воздушного пространства установлена административная и уголовная ответственность. ГУМВД России по городу Москве призывает граждан не нарушать законодательство и не использовать беспилотные летательные аппараты. В случае выявления указанных противоправных деяний все правонарушители будут привлечены к ответственности", - сообщает ведомство. По каким статьям Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях могут привлечь нарушителей, в главке не рассказали.
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москва, россия, сергей собянин
Москва, Россия, Сергей Собянин
Московская полиция предупредила об ответственности за запуск беспилотников

Московская полиция предупредила об ответственности вплоть до уголовной за запуск дронов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Столичный главк МВД после запрета на запуск в Москве беспилотных летательных аппаратов предупредил об административной и уголовной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства.
В Москве со среды ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, под запрет на запуск не попали только беспилотники, используемые по решению органов госвласти, сообщал мэр столицы Сергей Собянин.
"За нарушение правил использования воздушного пространства установлена административная и уголовная ответственность. ГУМВД России по городу Москве призывает граждан не нарушать законодательство и не использовать беспилотные летательные аппараты. В случае выявления указанных противоправных деяний все правонарушители будут привлечены к ответственности", - сообщает ведомство.
По каким статьям Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях могут привлечь нарушителей, в главке не рассказали.
В каких регионах России запрещен запуск беспилотников
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В каких регионах России запрещен запуск беспилотниковПосмотреть
 
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