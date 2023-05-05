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Подачу отопления возобновят в Подмосковье на несколько холодных дней - РИА Новости, 05.05.2023
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Новости Подмосковья
 
17:04 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/otoplenie-1869981594.html
Подачу отопления возобновят в Подмосковье на несколько холодных дней
Подачу отопления возобновят в Подмосковье на несколько холодных дней - РИА Новости, 05.05.2023
Подачу отопления возобновят в Подмосковье на несколько холодных дней
Власти Московской области рекомендовали муниципалитетам возобновить подачу отопления в дома по просьбе жителей региона, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:04
2023-05-05T17:04
новости подмосковья
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Власти Московской области рекомендовали муниципалитетам возобновить подачу отопления в дома по просьбе жителей региона, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона.Как отмечается в сообщении, в предстоящие майские выходные в ночное время суток ожидается похолодание до минус 5 градусов. Согласно нормативам, тепло в жилые дома и социальные учреждения подается, если среднесуточная температура пять дней подряд не превышает восемь градусов."Мы получаем обращения от жителей Московской области с просьбой включить отопление на время похолодания. В связи с этим органам местного самоуправления рекомендовано возобновить теплоснабжение на праздничные и выходные дни", - цитирует пресс-служба министра энергетики Московской области Александра Самарина.
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московская область (подмосковье), жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ

Подачу отопления возобновят в Подмосковье на несколько холодных дней

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКошка у батареи
Кошка у батареи - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Власти Московской области рекомендовали муниципалитетам возобновить подачу отопления в дома по просьбе жителей региона, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона.
Как отмечается в сообщении, в предстоящие майские выходные в ночное время суток ожидается похолодание до минус 5 градусов. Согласно нормативам, тепло в жилые дома и социальные учреждения подается, если среднесуточная температура пять дней подряд не превышает восемь градусов.
"Мы получаем обращения от жителей Московской области с просьбой включить отопление на время похолодания. В связи с этим органам местного самоуправления рекомендовано возобновить теплоснабжение на праздничные и выходные дни", - цитирует пресс-служба министра энергетики Московской области Александра Самарина.
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