https://ria.ru/20230505/otoplenie-1869981594.html
Подачу отопления возобновят в Подмосковье на несколько холодных дней
Подачу отопления возобновят в Подмосковье на несколько холодных дней - РИА Новости, 05.05.2023
Подачу отопления возобновят в Подмосковье на несколько холодных дней
Власти Московской области рекомендовали муниципалитетам возобновить подачу отопления в дома по просьбе жителей региона, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:04
2023-05-05T17:04
2023-05-05T17:04
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Власти Московской области рекомендовали муниципалитетам возобновить подачу отопления в дома по просьбе жителей региона, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона.Как отмечается в сообщении, в предстоящие майские выходные в ночное время суток ожидается похолодание до минус 5 градусов. Согласно нормативам, тепло в жилые дома и социальные учреждения подается, если среднесуточная температура пять дней подряд не превышает восемь градусов."Мы получаем обращения от жителей Московской области с просьбой включить отопление на время похолодания. В связи с этим органам местного самоуправления рекомендовано возобновить теплоснабжение на праздничные и выходные дни", - цитирует пресс-служба министра энергетики Московской области Александра Самарина.
https://ria.ru/20230413/podmoskove-1865157847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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