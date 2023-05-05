https://ria.ru/20230505/otoplenie-1869981594.html

Подачу отопления возобновят в Подмосковье на несколько холодных дней

Подачу отопления возобновят в Подмосковье на несколько холодных дней - РИА Новости, 05.05.2023

Подачу отопления возобновят в Подмосковье на несколько холодных дней

Власти Московской области рекомендовали муниципалитетам возобновить подачу отопления в дома по просьбе жителей региона, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:04

2023-05-05T17:04

2023-05-05T17:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жкх

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Власти Московской области рекомендовали муниципалитетам возобновить подачу отопления в дома по просьбе жителей региона, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона.Как отмечается в сообщении, в предстоящие майские выходные в ночное время суток ожидается похолодание до минус 5 градусов. Согласно нормативам, тепло в жилые дома и социальные учреждения подается, если среднесуточная температура пять дней подряд не превышает восемь градусов."Мы получаем обращения от жителей Московской области с просьбой включить отопление на время похолодания. В связи с этим органам местного самоуправления рекомендовано возобновить теплоснабжение на праздничные и выходные дни", - цитирует пресс-служба министра энергетики Московской области Александра Самарина.

https://ria.ru/20230413/podmoskove-1865157847.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), жкх