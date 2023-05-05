https://ria.ru/20230505/otnosheniya-1869768243.html

Принцип "против кого дружить будем" сломался. Замена найдена

Принцип "против кого дружить будем" сломался. Замена найдена - РИА Новости, 05.05.2023

Принцип "против кого дружить будем" сломался. Замена найдена

Хорошие отношения с США не должны означать плохие отношения с Китаем или Россией, и наоборот. По этой формуле будет потихоньку выстраиваться вся международная... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T08:00

2023-05-05T08:00

2023-05-05T08:00

аналитика

филиппины

фердинанд маркос

китай

сша

родриго дутерте

барак обама

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Хорошие отношения с США не должны означать плохие отношения с Китаем или Россией, и наоборот. По этой формуле будет потихоньку выстраиваться вся международная дипломатия — за исключением тех несчастных, которым уже поздно мечтать о подобной внешней политике. Таков вывод из визита президента Филиппин Фердинанда Маркоса в Соединенные Штаты.И вроде бы вот вам еще один давний военный союзник США, примерно как Южная Корея (чей президент побывал в Вашингтоне буквально накануне). И не просто союзник: Филиппины — бывшая американская полуколония, страна с проамериканскими элитами и средним классом как минимум по части культуры и стиля жизни. Достаточно послушать, с каким акцентом говорят тамошние англоязычные личности, чем гордятся. Тем не менее итоги визита — лишь подтверждение действенности взаимного договора об обороне от 1951 года с обещаниями подстраивать идею договора к современным реалиям. Плюс несколько небольших патрульных кораблей в подарок для филиппинского флота.И заметим, что никаким антикитайским военным альянсом здесь и не пахнет, наоборот, накануне визита было объявлено, что начнутся переговоры с Пекином насчет прав на рыбную ловлю в оспариваемых водах между двумя странами. И в целом проблем никаких. Дело в том, что в начале января Маркос совершил визит в Китай (свой первый за пределами Юго-Восточной Азии) и обозначил там формулу своей будущей внешней политики: его страна не будет ничьим врагом и станет другом для всех.Местные СМИ восприняли это как событие регионального значения, объясняя, что вот он — образец того, как должны и как будут вести себя страны АСЕАН. Никаких альянсов против кого бы то ни было, вместо них — старания дружить со всеми в нашем меняющемся мире.Но дело в том, что это образец не только для какой-то части Азии. Та самая "формула Маркоса" работает по всему миру и отлично объясняет, почему только взнузданные союзники США стараются вводить санкции против то России, то Китая. А мир в целом работает сегодня вот так, как Филиппины.Маркос просто выправляет баланс, сильно перекосившийся в годы президентства его предшественника Родриго Дутерте — международного хулигана, ругавшего разными словами Барака Обаму и всех, кто попадал ему на язык. Физические последствия такой политики — излишняя зависимость страны от Китая. Филиппины были и будут частью китайского глобального проекта "Пояс и путь", Пекин выдал Маниле на инфраструктурные проекты около одного миллиарда долларов США. Но филиппинские власти сейчас говорят, что будут выбирать лучшие из предложенных условий. Например, это условия японцев или корейцев. Так выгоднее. И, как видим, в Пекине отлично понимают такую позицию.Надо сказать, что Маркос изобрел прекрасную формулу для своей внешней политики. Но он не придумал саму политику.По случайности визит Маркоса совпал с публикацией статьи в США, где подробно объясняется, почему Индия не участвует и не будет участвовать в антикитайских планах Штатов. Формулировки тут такие: в Дели "нет какой-то изначальной приверженности сохранению либерального миропорядка, зато там есть стойкая неприязнь к участию в планах совместной обороны". Индия старается приобрести в США (добавим: и в России) передовые технологии для укрепления своих военных возможностей и таким образом пытается способствовать своему превращению в великую державу, способную самостоятельно балансировать собственные отношения с Китаем. При этом Индия не желает, чтобы американская помощь связывалась с какими-то обязательствами.В такой мир входим и уже вошли — и выглядит он в целом довольно рационально.

https://ria.ru/20230502/ssha-1869042486.html

https://ria.ru/20230501/filippiny-1868959320.html

https://ria.ru/20230404/kitay-1862850634.html

филиппины

китай

сша

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аналитика, филиппины, фердинанд маркос, китай, сша, родриго дутерте, барак обама