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СМИ: над Украиной нависла новая опасность из-за жадности США
СМИ: над Украиной нависла новая опасность из-за жадности США - РИА Новости, 05.05.2023
СМИ: над Украиной нависла новая опасность из-за жадности США
Американские инвестиции в нефтегазовую инфраструктуру Украины готовят ее к новым войнам, пишет аналитик Майкл Шэнк в статье для журнала Newsweek. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T07:37
2023-05-05T07:37
2023-05-05T10:54
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Американские инвестиции в нефтегазовую инфраструктуру Украины готовят ее к новым войнам, пишет аналитик Майкл Шэнк в статье для журнала Newsweek."Будущий облик украинской инфраструктуры — ее энергетических систем и застроенной среды — готовит страну к новым войнам, еще большей нестабильности и новым перебоям в поставках", — говорится в публикации.По мнению автора, США, стремясь в собственных корыстных интересах построить большие централизованные системы, делают Украину более уязвимой как в энергетическом аспекте, так и в вопросах безопасности. В пример Шэнк приводит аналогичную политику Белого дома в Ираке и Афганистане."Американские подходы к "спасению Украины" и "освобождению" ее от зависимости от России укрепляют централизованную энергетическую систему. А это именно то, что Украине не нужно", — отмечает автор.Он подчеркивает, что энергетическая политика США по строительству на Украине больших атомных электростанций, угольных, газовых и нефтяных объектов повышает риски саботажа с последующими перебоями в поставках энергии в масштабах всей страны.На этой неделе власти Украины одобрили энергетическую стратегию до 2050 года, которая предусматривает достижение углеродной нейтральности в ближайшие 27 лет. По словам министра энергетики Германа Галущенко, добиться этого планируется за счет развития современной и безопасной атомной генерации, возобновляемых источников энергии, модернизации систем передачи и распределения.
https://ria.ru/20230504/ekonomika-1869757723.html
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в мире, сша, украина, ирак
В мире, США, Украина, Ирак
СМИ: над Украиной нависла новая опасность из-за жадности США
Newsweek: энергетическая политика США на Украине готовит ее к новым войнам
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости.
Американские инвестиции в нефтегазовую инфраструктуру Украины готовят ее к новым войнам, пишет аналитик Майкл Шэнк в статье для журнала Newsweek
.
"Будущий облик украинской инфраструктуры — ее энергетических систем и застроенной среды — готовит страну к новым войнам, еще большей нестабильности и новым перебоям в поставках", — говорится в публикации.
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По мнению автора, США, стремясь в собственных корыстных интересах построить большие централизованные системы, делают Украину более уязвимой как в энергетическом аспекте, так и в вопросах безопасности. В пример Шэнк приводит аналогичную политику Белого дома в Ираке и Афганистане
.
"Американские подходы к "спасению Украины" и "освобождению" ее от зависимости от России
укрепляют централизованную энергетическую систему. А это именно то, что Украине не нужно", — отмечает автор.
Он подчеркивает, что энергетическая политика США по строительству на Украине больших атомных электростанций, угольных, газовых и нефтяных объектов повышает риски саботажа с последующими перебоями в поставках энергии в масштабах всей страны.
На этой неделе власти Украины одобрили энергетическую стратегию до 2050 года, которая предусматривает достижение углеродной нейтральности в ближайшие 27 лет. По словам министра энергетики Германа Галущенко, добиться этого планируется за счет развития современной и безопасной атомной генерации, возобновляемых источников энергии, модернизации систем передачи и распределения.
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