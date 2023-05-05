https://ria.ru/20230505/obvinenie-1870081050.html
В Ингушетии предъявили обвинение матери, нанесшей травмы дочери
В Ингушетии предъявили обвинение матери, нанесшей травмы дочери - РИА Новости, 05.05.2023
В Ингушетии предъявили обвинение матери, нанесшей травмы дочери
Следователи в Ингушетии предъявили матери четырехлетней девочки, которая после издевательств в семье попала в больницу, обвинение в умышленном причинении... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T22:59
2023-05-05T22:59
2023-05-05T22:59
происшествия
россия
махмуд-али калиматов
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
НАЛЬЧИК, 5 мая - РИА Новости. Следователи в Ингушетии предъявили матери четырехлетней девочки, которая после издевательств в семье попала в больницу, обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в приемное отделение Малгобекской больницы в тяжелом состоянии была доставлена четырехлетняя девочка с телесными повреждениями. По данным регионального МВД, семья, в которой проживает ребенок, состоит на профилактическом учете как неблагополучная, травмы девочке, предположительно, причинили ее мать и бабушка. По данному факту возбуждено уголовное дело, его ход контролирует руководство СК России, мать ребенка арестована, ее собираются лишить родительских прав. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что после случившегося будет проведена проверка всех органов опеки и отделов по делам несовершеннолетних. "Матери ребенка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы. Отмечается, что следствие детально устанавливает обстоятельства преступления, в том числе проверяет ряд лиц на причастность к нему. "Допрошены свидетели, в числе которых должностные лица, назначены судебные экспертизы, проведены обыски. В медицинских и иных учреждениях изымается документация", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230505/beloretsk-1870064133.html
https://ria.ru/20230505/ugon-1870030673.html
россия
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, махмуд-али калиматов, следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия
Происшествия, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Ингушетия
В Ингушетии предъявили обвинение матери, нанесшей травмы дочери
В Ингушетии предъявили обвинение матери, которая издевалась над четырехлетней девочкой