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В Ингушетии предъявили обвинение матери, нанесшей травмы дочери - РИА Новости, 05.05.2023
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22:59 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/obvinenie-1870081050.html
В Ингушетии предъявили обвинение матери, нанесшей травмы дочери
В Ингушетии предъявили обвинение матери, нанесшей травмы дочери - РИА Новости, 05.05.2023
В Ингушетии предъявили обвинение матери, нанесшей травмы дочери
Следователи в Ингушетии предъявили матери четырехлетней девочки, которая после издевательств в семье попала в больницу, обвинение в умышленном причинении... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T22:59
2023-05-05T22:59
происшествия
россия
махмуд-али калиматов
следственный комитет россии (ск рф)
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 5 мая - РИА Новости. Следователи в Ингушетии предъявили матери четырехлетней девочки, которая после издевательств в семье попала в больницу, обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в приемное отделение Малгобекской больницы в тяжелом состоянии была доставлена четырехлетняя девочка с телесными повреждениями. По данным регионального МВД, семья, в которой проживает ребенок, состоит на профилактическом учете как неблагополучная, травмы девочке, предположительно, причинили ее мать и бабушка. По данному факту возбуждено уголовное дело, его ход контролирует руководство СК России, мать ребенка арестована, ее собираются лишить родительских прав. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что после случившегося будет проведена проверка всех органов опеки и отделов по делам несовершеннолетних. "Матери ребенка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы. Отмечается, что следствие детально устанавливает обстоятельства преступления, в том числе проверяет ряд лиц на причастность к нему. "Допрошены свидетели, в числе которых должностные лица, назначены судебные экспертизы, проведены обыски. В медицинских и иных учреждениях изымается документация", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230505/beloretsk-1870064133.html
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происшествия, россия, махмуд-али калиматов, следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия
Происшествия, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Ингушетия
В Ингушетии предъявили обвинение матери, нанесшей травмы дочери

В Ингушетии предъявили обвинение матери, которая издевалась над четырехлетней девочкой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 5 мая - РИА Новости. Следователи в Ингушетии предъявили матери четырехлетней девочки, которая после издевательств в семье попала в больницу, обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе в приемное отделение Малгобекской больницы в тяжелом состоянии была доставлена четырехлетняя девочка с телесными повреждениями. По данным регионального МВД, семья, в которой проживает ребенок, состоит на профилактическом учете как неблагополучная, травмы девочке, предположительно, причинили ее мать и бабушка. По данному факту возбуждено уголовное дело, его ход контролирует руководство СК России, мать ребенка арестована, ее собираются лишить родительских прав. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что после случившегося будет проведена проверка всех органов опеки и отделов по делам несовершеннолетних.
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"Матери ребенка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Отмечается, что следствие детально устанавливает обстоятельства преступления, в том числе проверяет ряд лиц на причастность к нему. "Допрошены свидетели, в числе которых должностные лица, назначены судебные экспертизы, проведены обыски. В медицинских и иных учреждениях изымается документация", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияРоссияМахмуд-Али КалиматовСледственный комитет России (СК РФ)Республика Ингушетия
 
 
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