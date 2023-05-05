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Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке - РИА Новости, 05.05.2023
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке
Украинские войска в 17.00 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:10
2023-05-05T17:10
2023-05-05T17:20
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
горловка
сцкк
донецк
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.00 выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.00 – населенный пункт Щербиновка – населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.Отмечается, что за 20 минут украинские войска выпустили 15 снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке и Широкой Балке, а также девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, горловка, сцкк, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, Донецк
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке
Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке