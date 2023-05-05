https://ria.ru/20230505/obstrel-1869966841.html
Мирный житель погиб при обстреле Александровки украинскими войсками
Мирный житель погиб при обстреле Александровки украинскими войсками - РИА Новости, 05.05.2023
Мирный житель погиб при обстреле Александровки украинскими войсками
Мирный житель погиб в результате обстрела Александровки, совершенного украинскими войсками в четверг поздно вечером, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:33
2023-05-05T16:33
2023-05-05T16:33
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
киров
жкх
петровский район
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Александровки, совершенного украинскими войсками в четверг поздно вечером, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "Продолжает поступать информация о последствиях вчерашних обстрелов поселка городского типа Александровка. В результате артиллерийского удара со стороны украинских нацистов поздним вечером на улице Кирова погиб мужчина 1987 года рождения", - написал Кулемзин. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, за которую в настоящее время идут бои. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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происшествия, донецк, киров, жкх, петровский район, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Киров, ЖКХ, Петровский район, Алексей Кулемзин (Донецк)
Мирный житель погиб при обстреле Александровки украинскими войсками
Мэр Кулемзин: мирный житель погиб при обстреле Александровки украинскими войсками