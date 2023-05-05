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Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 05.05.2023
Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска за пять минут выпустили еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщили в... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:17
2023-05-05T16:17
2023-05-05T16:17
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецк
стирол
сцкк
нато
петровский район
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.35 – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 15.40 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецк, Стирол, СЦКК, НАТО, Петровский район
Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк
Представительство ДНР: украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк