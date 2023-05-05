https://ria.ru/20230505/obstrel-1869885951.html

Новая Каховка подверглась минометному обстрелу со стороны украинских войск

Новая Каховка подверглась минометному обстрелу со стороны украинских войск - РИА Новости, 05.05.2023

Новая Каховка подверглась минометному обстрелу со стороны украинских войск

Город Новая Каховка в Херсонской области утром в пятницу подвергся минометному обстрелу со стороны украинских войск, сообщается в Telegram-канале администрации... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T12:19

2023-05-05T12:19

2023-05-05T12:19

специальная военная операция на украине

новая каховка

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Город Новая Каховка в Херсонской области утром в пятницу подвергся минометному обстрелу со стороны украинских войск, сообщается в Telegram-канале администрации округа. В результате обстрела пострадал дом по ул. Сосновая, 67 в районе Основы. В сообщении отмечается, что жители дома при обстреле не пострадали.

https://ria.ru/20230504/pogibshiy-1869794282.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, херсонская область , происшествия