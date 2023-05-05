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Новая Каховка подверглась минометному обстрелу со стороны украинских войск
Новая Каховка подверглась минометному обстрелу со стороны украинских войск - РИА Новости, 05.05.2023
Новая Каховка подверглась минометному обстрелу со стороны украинских войск
Город Новая Каховка в Херсонской области утром в пятницу подвергся минометному обстрелу со стороны украинских войск, сообщается в Telegram-канале администрации... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:19
2023-05-05T12:19
2023-05-05T12:19
специальная военная операция на украине
новая каховка
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Город Новая Каховка в Херсонской области утром в пятницу подвергся минометному обстрелу со стороны украинских войск, сообщается в Telegram-канале администрации округа. В результате обстрела пострадал дом по ул. Сосновая, 67 в районе Основы. В сообщении отмечается, что жители дома при обстреле не пострадали.
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новая каховка, херсонская область , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия
Новая Каховка подверглась минометному обстрелу со стороны украинских войск
Администрация округа сообщила о минометном обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ