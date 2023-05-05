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Украинские войска выпустили восемь снарядов по Горловке
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Горловке - РИА Новости, 05.05.2023
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Горловке
Украинские войска в пятницу утром выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T09:29
2023-05-05T09:29
2023-05-05T09:29
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 мая – РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
горловка
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горловка, донецкая народная республика, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, СЦКК
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Горловке
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Горловке