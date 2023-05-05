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Украинские войска обстреляли Горловку и Владимировку

Украинские войска обстреляли Горловку и Владимировку - РИА Новости, 05.05.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Владимировку

Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Владимировка в ДНР, выпустив за 10 минут двенадцать снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T08:56

2023-05-05T08:56

2023-05-05T08:56

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Владимировка в ДНР, выпустив за 10 минут двенадцать снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале в пятницу представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что в 7.40 мск было выпущено шесть снарядов такого же калибра по Владимировке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия