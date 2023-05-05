https://ria.ru/20230505/obstrel-1869825615.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Владимировку
Украинские войска обстреляли Горловку и Владимировку - РИА Новости, 05.05.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Владимировку
Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Владимировка в ДНР, выпустив за 10 минут двенадцать снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T08:56
2023-05-05T08:56
2023-05-05T08:56
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_863190535620eec913fdcd051d215403.jpg
ДОНЕЦК, 5 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Владимировка в ДНР, выпустив за 10 минут двенадцать снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило в Telegram-канале в пятницу представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Отмечается, что в 7.40 мск было выпущено шесть снарядов такого же калибра по Владимировке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50c5549ed02c147690620fc4d80ae322.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку и Владимировку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 12 снарядов по Горловке и Владимировке