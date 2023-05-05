https://ria.ru/20230505/obstrel-1869818275.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T07:18

2023-05-05T07:18

2023-05-05T07:18

специальная военная операция на украине

кировский район

сцкк

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.00 - населенный пункт Галициновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, в 06.40 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Степное.

https://ria.ru/20230505/obstrel-1869799778.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, сцкк, донецк, донецкая народная республика