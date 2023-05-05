https://ria.ru/20230505/obstrel-1869818275.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T07:18
2023-05-05T07:18
2023-05-05T07:18
специальная военная операция на украине
кировский район
сцкк
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07.00 - населенный пункт Галициновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, в 06.40 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Степное.
https://ria.ru/20230505/obstrel-1869799778.html
кировский район
донецк
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кировский район, сцкк, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, СЦКК, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк
ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметров