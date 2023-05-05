https://ria.ru/20230505/obstrel-1869805323.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T01:38
2023-05-05T01:38
2023-05-05T01:38
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.40 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230505/obstrel-1869800604.html
донецк
кировский район
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донецк, сцкк, кировский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Кировский район, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк
ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметров