Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:38 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/obstrel-1869805323.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T01:38
2023-05-05T01:38
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
кировский район
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.40 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230505/obstrel-1869800604.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_af782a481c46595aa955d664e4297d36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, сцкк, кировский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Кировский район, Донецкая Народная Республика
Украинские войска обстреляли Донецк

ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.40 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Украинские войска обстреляли Владимировку в ДНР
00:53
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦКККировский районДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала