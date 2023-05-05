https://ria.ru/20230505/obstrel-1869805323.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 05.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T01:38

2023-05-05T01:38

2023-05-05T01:38

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

кировский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли Кировский район Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.40 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230505/obstrel-1869800604.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, сцкк, кировский район, донецкая народная республика