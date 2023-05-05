https://ria.ru/20230505/nepogoda-1869808295.html

МЧС предупредило жителей 11 российских регионов о сильных осадках и ветре

МЧС предупредило жителей 11 российских регионов о сильных осадках и ветре - РИА Новости, 05.05.2023

МЧС предупредило жителей 11 российских регионов о сильных осадках и ветре

Работа транспорта и объектов энергетики может быть нарушена на этой неделе на территории 11 регионов трех федеральных округов России из-за ветра скоростью до 25 РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T02:53

2023-05-05T02:53

2023-05-05T02:53

россия

сахалинская область

внии гочс

республика бурятия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Работа транспорта и объектов энергетики может быть нарушена на этой неделе на территории 11 регионов трех федеральных округов России из-за ветра скоростью до 25 метров в секунду и сильных осадков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "На текущей неделе из-за порывов ветра до 25 метров в секунду и выпадением до 35 миллиметров осадков смешанной фазы на территории Сахалинской области, Республики Бурятия, Забайкальского, Хабаровского и Камчатского краев прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения. Это может привести к ограничению транспортного сообщения и нарушению энергоснабжения населенных пунктов", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что на европейской части России аналогичная ситуация прогнозируется в Карелии, Краснодарском крае, Ленинградской, Псковской, Новгородской областях, а также в Крыму.

https://ria.ru/20230414/veter-1865392656.html

россия

сахалинская область

республика бурятия

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россия, сахалинская область, внии гочс, республика бурятия