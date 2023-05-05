Балицкий считает, что наступление ВСУ произойдет в ближайшие дни или часы
Врио главы Запорожской области Балицкий допустил наступление ВСУ в ближайшие дни или часы
© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий стреляет из гранатомета по российским позициям
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий стреляет из гранатомета по российским позициям. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ в Запорожской области может начаться в ближайшие дни или часы, заявил врио главы региона Евгений Балицкий в эфире "Соловьев Live".
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"По информации от наших людей в Запорожье, Днепропетровске и других городах, где борются с (киевским. — Прим. ред.) режимом, а также информации с линии боевого соприкосновения, противник подтягивает силы. Мы это видим, наши беспилотники проникают на глубину до 150 километров на территорию противника. Все зеленые насаждения, посадки забиты сегодня украинской техникой и личным составом. Это достаточно подтвержденная (информация. — Прим. ред.), что противника много", — сказал он.
Противник полностью выселяет прифронтовую зону, в том числе город Степногорск, уточнил врио главы региона. Он назвал ситуацию напряженной, отметив, что Киев перебрасывает технику по ночам.
"Мы готовы противника встретить, если он пойдет на нашу землю", — подчеркнул Балицкий.
Сегодня власти Запорожской области приняли решение временно перевезти жителей 18 прифронтовых поселений вглубь региона из-за усилившихся украинских обстрелов. По словам Балицкого, их вывозят в район Бердянска на юг области для размещения в домах отдыха. Он подчеркнул, что это вынужденная мера, призванная обеспечить безопасность людей.
В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.