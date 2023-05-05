https://ria.ru/20230505/nastuplenie-1870047483.html

Балицкий считает, что наступление ВСУ произойдет в ближайшие дни или часы

Балицкий считает, что наступление ВСУ произойдет в ближайшие дни или часы - РИА Новости, 05.05.2023

Балицкий считает, что наступление ВСУ произойдет в ближайшие дни или часы

Контрнаступление ВСУ в Запорожской области может начаться в ближайшие дни или часы, заявил врио главы региона Евгений Балицкий в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T19:20

2023-05-05T19:20

2023-05-05T21:52

специальная военная операция на украине

запорожская область

запорожье

днепропетровск

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ в Запорожской области может начаться в ближайшие дни или часы, заявил врио главы региона Евгений Балицкий в эфире "Соловьев Live".Противник полностью выселяет прифронтовую зону, в том числе город Степногорск, уточнил врио главы региона. Он назвал ситуацию напряженной, отметив, что Киев перебрасывает технику по ночам."Мы готовы противника встретить, если он пойдет на нашу землю", — подчеркнул Балицкий. Сегодня власти Запорожской области приняли решение временно перевезти жителей 18 прифронтовых поселений вглубь региона из-за усилившихся украинских обстрелов. По словам Балицкого, их вывозят в район Бердянска на юг области для размещения в домах отдыха. Он подчеркнул, что это вынужденная мера, призванная обеспечить безопасность людей.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230504/skoplenie-1869553424.html

запорожская область

запорожье

днепропетровск

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запорожская область, запорожье, днепропетровск, евгений балицкий, вооруженные силы украины