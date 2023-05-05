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Балицкий считает, что наступление ВСУ произойдет в ближайшие дни или часы - РИА Новости, 05.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:20 05.05.2023 (обновлено: 21:52 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/nastuplenie-1870047483.html
Балицкий считает, что наступление ВСУ произойдет в ближайшие дни или часы
Балицкий считает, что наступление ВСУ произойдет в ближайшие дни или часы - РИА Новости, 05.05.2023
Балицкий считает, что наступление ВСУ произойдет в ближайшие дни или часы
Контрнаступление ВСУ в Запорожской области может начаться в ближайшие дни или часы, заявил врио главы региона Евгений Балицкий в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T19:20
2023-05-05T21:52
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожье
днепропетровск
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ в Запорожской области может начаться в ближайшие дни или часы, заявил врио главы региона Евгений Балицкий в эфире "Соловьев Live".Противник полностью выселяет прифронтовую зону, в том числе город Степногорск, уточнил врио главы региона. Он назвал ситуацию напряженной, отметив, что Киев перебрасывает технику по ночам."Мы готовы противника встретить, если он пойдет на нашу землю", — подчеркнул Балицкий. Сегодня власти Запорожской области приняли решение временно перевезти жителей 18 прифронтовых поселений вглубь региона из-за усилившихся украинских обстрелов. По словам Балицкого, их вывозят в район Бердянска на юг области для размещения в домах отдыха. Он подчеркнул, что это вынужденная мера, призванная обеспечить безопасность людей.В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230504/skoplenie-1869553424.html
запорожская область
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запорожская область, запорожье, днепропетровск, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье, Днепропетровск, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Балицкий считает, что наступление ВСУ произойдет в ближайшие дни или часы

Врио главы Запорожской области Балицкий допустил наступление ВСУ в ближайшие дни или часы

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий стреляет из гранатомета по российским позициям
Украинский военнослужащий стреляет из гранатомета по российским позициям - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий стреляет из гранатомета по российским позициям. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости. Контрнаступление ВСУ в Запорожской области может начаться в ближайшие дни или часы, заявил врио главы региона Евгений Балицкий в эфире "Соловьев Live".
«

"По информации от наших людей в Запорожье, Днепропетровске и других городах, где борются с (киевским. — Прим. ред.) режимом, а также информации с линии боевого соприкосновения, противник подтягивает силы. Мы это видим, наши беспилотники проникают на глубину до 150 километров на территорию противника. Все зеленые насаждения, посадки забиты сегодня украинской техникой и личным составом. Это достаточно подтвержденная (информация. — Прим. ред.), что противника много", — сказал он.

Противник полностью выселяет прифронтовую зону, в том числе город Степногорск, уточнил врио главы региона. Он назвал ситуацию напряженной, отметив, что Киев перебрасывает технику по ночам.
"Мы готовы противника встретить, если он пойдет на нашу землю", — подчеркнул Балицкий.
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В Запорожской области заявили о скоплении украинских войск на передовой
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Сегодня власти Запорожской области приняли решение временно перевезти жителей 18 прифронтовых поселений вглубь региона из-за усилившихся украинских обстрелов. По словам Балицкого, их вывозят в район Бердянска на юг области для размещения в домах отдыха. Он подчеркнул, что это вынужденная мера, призванная обеспечить безопасность людей.
В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожьеДнепропетровскЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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