https://ria.ru/20230505/muzey-1869974389.html
В Твери открылся музей живописи Валентина Сидорова
В Твери открылся музей живописи Валентина Сидорова - РИА Новости, 05.05.2023
В Твери открылся музей живописи Валентина Сидорова
В Твери в пятницу открылся музей живописи народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Валентина Сидорова "На теплой земле", сообщает... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:48
2023-05-05T16:48
2023-05-05T16:48
тверская область
игорь руденя
тверь
владимир некрасов
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ТВЕРЬ, 5 мая – РИА Новости. В Твери в пятницу открылся музей живописи народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Валентина Сидорова "На теплой земле", сообщает пресс-служба регионального правительства.Торжественное мероприятие состоялось в день 95-летия со дня рождения художника. Музей "На теплой земле" создан по инициативе губернатора региона Игоря Рудени. Идею его открытия глава региона обсуждал с самим Валентином Сидоровым."Валентин Сидоров – великий гражданин страны, который воспевал нашу историю, духовность русского народа. На одной из выставок мы обсуждали с Валентином Михайловичем идею создания на его родной земле музея, которому он хотел передать свое наследие. Название музея – "На теплой земле" – эпиграф ко всему, что создавал Валентин Сидоров. Уверен, каждый в его произведениях найдет и увидит что-то свое, связанное с Родиной", – сказал на открытии музея Руденя.Музей расположен в центре Твери, в историческом здании, построенном по проекту архитектора Карла Росси. В главном холле установлен бронзовый бюст Валентина Сидорова. В создании экспозиции музея участвовали известные российские деятели – художник Николай Колупаев, скульптор Иван Коржев.В апреле 2023 года родственники художника передали для музея 90 полотен мастера. Это творческое наследие живописца, включающее произведения, начиная с середины 40-х годов ХХ столетия. Ранее, в марте 2023 года, в Тверской областной галерее состоялась торжественная церемония передачи Верхневолжью картин художника "На теплой земле" и "Теплый вечер апреля" от мецената, почетного члена РАХ Владимира Некрасова.В фонд музея вошли не только живописные полотна, но и фотоматериалы, историческая видеосъемка, книги, документы, коллекция вещей, собранных лично Сидоровым: старинные деревенские прялки и утварь. Также это чертежи и обмеры, сделанные во время реставрационных работ в здании. Таким образом, посетители смогут узнать об уникальной архитектуре комплекса и о деятельности в Твери Росси.На первом этапе музей будет открыт для посещения организованными группами. Кроме того, в музее планируется проведение лекций, мастер-классов и других мероприятий. Предусмотрено создание интернет-ресурса, на базе которого можно будет ознакомиться с мультимедийной экспозицией.Валентин Сидоров (1928-2021 гг.) родился в деревне Сорокопенье Тверской губернии, здесь провел детство и начал свой творческий путь. Он был одним из знаковых российских художников-современников, мастером пейзажа, живописцем и педагогом. Сидоров – лауреат Государственной премии СССР, государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина, государственной премии Российской Федерации и Международной премии им. М.А. Шолохова. За многолетний труд и большой вклад в сохранение и приумножение духовного и культурного наследия в Тверской области в 2018 году награжден знаком "Во благо земли Тверской". Живописец ушел из жизни 9 января 2021 года в возрасте 92 лет.
https://ria.ru/20230502/tver-1869079030.html
https://ria.ru/20230307/kapremont-1856441478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверь, владимир некрасов
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь, Владимир Некрасов
ТВЕРЬ, 5 мая – РИА Новости. В Твери в пятницу открылся музей живописи народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Валентина Сидорова "На теплой земле", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Торжественное мероприятие состоялось в день 95-летия со дня рождения художника. Музей "На теплой земле" создан по инициативе губернатора региона Игоря Рудени
. Идею его открытия глава региона обсуждал с самим Валентином Сидоровым.
"Валентин Сидоров – великий гражданин страны, который воспевал нашу историю, духовность русского народа. На одной из выставок мы обсуждали с Валентином Михайловичем идею создания на его родной земле музея, которому он хотел передать свое наследие. Название музея – "На теплой земле" – эпиграф ко всему, что создавал Валентин Сидоров. Уверен, каждый в его произведениях найдет и увидит что-то свое, связанное с Родиной", – сказал на открытии музея Руденя.
Музей расположен в центре Твери, в историческом здании, построенном по проекту архитектора Карла Росси
. В главном холле установлен бронзовый бюст Валентина Сидорова. В создании экспозиции музея участвовали известные российские деятели – художник Николай Колупаев, скульптор Иван Коржев.
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В апреле 2023 года родственники художника передали для музея 90 полотен мастера. Это творческое наследие живописца, включающее произведения, начиная с середины 40-х годов ХХ столетия. Ранее, в марте 2023 года, в Тверской областной галерее состоялась торжественная церемония передачи Верхневолжью картин художника "На теплой земле" и "Теплый вечер апреля" от мецената, почетного члена РАХ Владимира Некрасова
.
В фонд музея вошли не только живописные полотна, но и фотоматериалы, историческая видеосъемка, книги, документы, коллекция вещей, собранных лично Сидоровым: старинные деревенские прялки и утварь. Также это чертежи и обмеры, сделанные во время реставрационных работ в здании. Таким образом, посетители смогут узнать об уникальной архитектуре комплекса и о деятельности в Твери Росси.
На первом этапе музей будет открыт для посещения организованными группами. Кроме того, в музее планируется проведение лекций, мастер-классов и других мероприятий. Предусмотрено создание интернет-ресурса, на базе которого можно будет ознакомиться с мультимедийной экспозицией.
Валентин Сидоров (1928-2021 гг.) родился в деревне Сорокопенье Тверской губернии, здесь провел детство и начал свой творческий путь. Он был одним из знаковых российских художников-современников, мастером пейзажа, живописцем и педагогом. Сидоров – лауреат Государственной премии СССР, государственной премии РСФСР
им. И.Е. Репина, государственной премии Российской Федерации и Международной премии им. М.А. Шолохова. За многолетний труд и большой вклад в сохранение и приумножение духовного и культурного наследия в Тверской области в 2018 году награжден знаком "Во благо земли Тверской". Живописец ушел из жизни 9 января 2021 года в возрасте 92 лет.
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