https://ria.ru/20230505/muzey-1869974389.html

В Твери открылся музей живописи Валентина Сидорова

В Твери открылся музей живописи Валентина Сидорова - РИА Новости, 05.05.2023

В Твери открылся музей живописи Валентина Сидорова

В Твери в пятницу открылся музей живописи народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Валентина Сидорова "На теплой земле", сообщает... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T16:48

2023-05-05T16:48

2023-05-05T16:48

тверская область

игорь руденя

тверь

владимир некрасов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869969040_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_156238f0f51e8ccafca67ce9d2294d28.jpg

ТВЕРЬ, 5 мая – РИА Новости. В Твери в пятницу открылся музей живописи народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Валентина Сидорова "На теплой земле", сообщает пресс-служба регионального правительства.Торжественное мероприятие состоялось в день 95-летия со дня рождения художника. Музей "На теплой земле" создан по инициативе губернатора региона Игоря Рудени. Идею его открытия глава региона обсуждал с самим Валентином Сидоровым."Валентин Сидоров – великий гражданин страны, который воспевал нашу историю, духовность русского народа. На одной из выставок мы обсуждали с Валентином Михайловичем идею создания на его родной земле музея, которому он хотел передать свое наследие. Название музея – "На теплой земле" – эпиграф ко всему, что создавал Валентин Сидоров. Уверен, каждый в его произведениях найдет и увидит что-то свое, связанное с Родиной", – сказал на открытии музея Руденя.Музей расположен в центре Твери, в историческом здании, построенном по проекту архитектора Карла Росси. В главном холле установлен бронзовый бюст Валентина Сидорова. В создании экспозиции музея участвовали известные российские деятели – художник Николай Колупаев, скульптор Иван Коржев.В апреле 2023 года родственники художника передали для музея 90 полотен мастера. Это творческое наследие живописца, включающее произведения, начиная с середины 40-х годов ХХ столетия. Ранее, в марте 2023 года, в Тверской областной галерее состоялась торжественная церемония передачи Верхневолжью картин художника "На теплой земле" и "Теплый вечер апреля" от мецената, почетного члена РАХ Владимира Некрасова.В фонд музея вошли не только живописные полотна, но и фотоматериалы, историческая видеосъемка, книги, документы, коллекция вещей, собранных лично Сидоровым: старинные деревенские прялки и утварь. Также это чертежи и обмеры, сделанные во время реставрационных работ в здании. Таким образом, посетители смогут узнать об уникальной архитектуре комплекса и о деятельности в Твери Росси.На первом этапе музей будет открыт для посещения организованными группами. Кроме того, в музее планируется проведение лекций, мастер-классов и других мероприятий. Предусмотрено создание интернет-ресурса, на базе которого можно будет ознакомиться с мультимедийной экспозицией.Валентин Сидоров (1928-2021 гг.) родился в деревне Сорокопенье Тверской губернии, здесь провел детство и начал свой творческий путь. Он был одним из знаковых российских художников-современников, мастером пейзажа, живописцем и педагогом. Сидоров – лауреат Государственной премии СССР, государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина, государственной премии Российской Федерации и Международной премии им. М.А. Шолохова. За многолетний труд и большой вклад в сохранение и приумножение духовного и культурного наследия в Тверской области в 2018 году награжден знаком "Во благо земли Тверской". Живописец ушел из жизни 9 января 2021 года в возрасте 92 лет.

https://ria.ru/20230502/tver-1869079030.html

https://ria.ru/20230307/kapremont-1856441478.html

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверь, владимир некрасов