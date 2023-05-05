Рейтинг@Mail.ru
В Твери открылся музей живописи Валентина Сидорова - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
16:48 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/muzey-1869974389.html
В Твери открылся музей живописи Валентина Сидорова
В Твери открылся музей живописи Валентина Сидорова - РИА Новости, 05.05.2023
В Твери открылся музей живописи Валентина Сидорова
В Твери в пятницу открылся музей живописи народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Валентина Сидорова "На теплой земле", сообщает... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:48
2023-05-05T16:48
тверская область
игорь руденя
тверь
владимир некрасов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869969040_0:99:1280:819_1920x0_80_0_0_156238f0f51e8ccafca67ce9d2294d28.jpg
ТВЕРЬ, 5 мая – РИА Новости. В Твери в пятницу открылся музей живописи народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Валентина Сидорова "На теплой земле", сообщает пресс-служба регионального правительства.Торжественное мероприятие состоялось в день 95-летия со дня рождения художника. Музей "На теплой земле" создан по инициативе губернатора региона Игоря Рудени. Идею его открытия глава региона обсуждал с самим Валентином Сидоровым."Валентин Сидоров – великий гражданин страны, который воспевал нашу историю, духовность русского народа. На одной из выставок мы обсуждали с Валентином Михайловичем идею создания на его родной земле музея, которому он хотел передать свое наследие. Название музея – "На теплой земле" – эпиграф ко всему, что создавал Валентин Сидоров. Уверен, каждый в его произведениях найдет и увидит что-то свое, связанное с Родиной", – сказал на открытии музея Руденя.Музей расположен в центре Твери, в историческом здании, построенном по проекту архитектора Карла Росси. В главном холле установлен бронзовый бюст Валентина Сидорова. В создании экспозиции музея участвовали известные российские деятели – художник Николай Колупаев, скульптор Иван Коржев.В апреле 2023 года родственники художника передали для музея 90 полотен мастера. Это творческое наследие живописца, включающее произведения, начиная с середины 40-х годов ХХ столетия. Ранее, в марте 2023 года, в Тверской областной галерее состоялась торжественная церемония передачи Верхневолжью картин художника "На теплой земле" и "Теплый вечер апреля" от мецената, почетного члена РАХ Владимира Некрасова.В фонд музея вошли не только живописные полотна, но и фотоматериалы, историческая видеосъемка, книги, документы, коллекция вещей, собранных лично Сидоровым: старинные деревенские прялки и утварь. Также это чертежи и обмеры, сделанные во время реставрационных работ в здании. Таким образом, посетители смогут узнать об уникальной архитектуре комплекса и о деятельности в Твери Росси.На первом этапе музей будет открыт для посещения организованными группами. Кроме того, в музее планируется проведение лекций, мастер-классов и других мероприятий. Предусмотрено создание интернет-ресурса, на базе которого можно будет ознакомиться с мультимедийной экспозицией.Валентин Сидоров (1928-2021 гг.) родился в деревне Сорокопенье Тверской губернии, здесь провел детство и начал свой творческий путь. Он был одним из знаковых российских художников-современников, мастером пейзажа, живописцем и педагогом. Сидоров – лауреат Государственной премии СССР, государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина, государственной премии Российской Федерации и Международной премии им. М.А. Шолохова. За многолетний труд и большой вклад в сохранение и приумножение духовного и культурного наследия в Тверской области в 2018 году награжден знаком "Во благо земли Тверской". Живописец ушел из жизни 9 января 2021 года в возрасте 92 лет.
https://ria.ru/20230502/tver-1869079030.html
https://ria.ru/20230307/kapremont-1856441478.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869969040_140:0:1232:819_1920x0_80_0_0_4dd6d3b93e8427c59afc1ce69eadb1c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, тверь, владимир некрасов
Тверская область, Игорь Руденя, Тверь, Владимир Некрасов

В Твери открылся музей живописи Валентина Сидорова

© Фото : правительство Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на открытии музея "На теплой земле" в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на открытии музея На теплой земле в Твери - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : правительство Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на открытии музея "На теплой земле" в Твери
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 5 мая – РИА Новости. В Твери в пятницу открылся музей живописи народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Валентина Сидорова "На теплой земле", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Торжественное мероприятие состоялось в день 95-летия со дня рождения художника. Музей "На теплой земле" создан по инициативе губернатора региона Игоря Рудени. Идею его открытия глава региона обсуждал с самим Валентином Сидоровым.
"Валентин Сидоров – великий гражданин страны, который воспевал нашу историю, духовность русского народа. На одной из выставок мы обсуждали с Валентином Михайловичем идею создания на его родной земле музея, которому он хотел передать свое наследие. Название музея – "На теплой земле" – эпиграф ко всему, что создавал Валентин Сидоров. Уверен, каждый в его произведениях найдет и увидит что-то свое, связанное с Родиной", – сказал на открытии музея Руденя.
Музей расположен в центре Твери, в историческом здании, построенном по проекту архитектора Карла Росси. В главном холле установлен бронзовый бюст Валентина Сидорова. В создании экспозиции музея участвовали известные российские деятели – художник Николай Колупаев, скульптор Иван Коржев.
В Твери представили речевую ораторию по поэме Реквием - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
В Твери представили речевую ораторию по поэме "Реквием"
2 мая, 10:44
В апреле 2023 года родственники художника передали для музея 90 полотен мастера. Это творческое наследие живописца, включающее произведения, начиная с середины 40-х годов ХХ столетия. Ранее, в марте 2023 года, в Тверской областной галерее состоялась торжественная церемония передачи Верхневолжью картин художника "На теплой земле" и "Теплый вечер апреля" от мецената, почетного члена РАХ Владимира Некрасова.
В фонд музея вошли не только живописные полотна, но и фотоматериалы, историческая видеосъемка, книги, документы, коллекция вещей, собранных лично Сидоровым: старинные деревенские прялки и утварь. Также это чертежи и обмеры, сделанные во время реставрационных работ в здании. Таким образом, посетители смогут узнать об уникальной архитектуре комплекса и о деятельности в Твери Росси.
На первом этапе музей будет открыт для посещения организованными группами. Кроме того, в музее планируется проведение лекций, мастер-классов и других мероприятий. Предусмотрено создание интернет-ресурса, на базе которого можно будет ознакомиться с мультимедийной экспозицией.
Валентин Сидоров (1928-2021 гг.) родился в деревне Сорокопенье Тверской губернии, здесь провел детство и начал свой творческий путь. Он был одним из знаковых российских художников-современников, мастером пейзажа, живописцем и педагогом. Сидоров – лауреат Государственной премии СССР, государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина, государственной премии Российской Федерации и Международной премии им. М.А. Шолохова. За многолетний труд и большой вклад в сохранение и приумножение духовного и культурного наследия в Тверской области в 2018 году награжден знаком "Во благо земли Тверской". Живописец ушел из жизни 9 января 2021 года в возрасте 92 лет.
Губернатор Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
В Тверской области проведут капитальный ремонт домов культуры
7 марта, 16:32
 
Тверская областьИгорь РуденяТверьВладимир Некрасов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала