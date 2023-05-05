https://ria.ru/20230505/motiv-1869827731.html

Отечественный сотовый оператор развязал "войну" с Ericsson

Отечественный сотовый оператор развязал "войну" с Ericsson - РИА Новости, 05.05.2023

Отечественный сотовый оператор развязал "войну" с Ericsson

Уральский мобильный оператор "Мотив" подал в суд на компанию Ericsson, которая в одностороннем порядке, сославшись на санкции, отказалась продолжать... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T09:08

2023-05-05T09:08

2023-05-05T12:05

экономика

технологии

россия

москва

рбк (медиагруппа)

ericsson

евросоюз

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Уральский мобильный оператор "Мотив" подал в суд на компанию Ericsson, которая в одностороннем порядке, сославшись на санкции, отказалась продолжать техосблуживание станций, пишет РБК."В конце апреля Арбитражный суд Москвы назначил дело к рассмотрению. <...> Компания использовала оборудование этого производителя при построении своей сети связи и имела долгосрочный договор техподдержки", — пояснил изданию представитель компании "Екатеринбург-2000".После начала специальной военной операции Ericsson приостановил бизнес в России. А позже представитель компании заявил РБК, что она, в соответствии с санкциями, завершила деятельность в нашей стране к концу 2022 года.Комментируя иск "Мотива", старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов отметил, что, поскольку Россия не признает введенные против нее санкции, ссылаться на них в суде будет бесполезно. Именно поэтому, по его мнению, российское правосудие с высокой долей вероятности обяжет зарубежную компанию исполнить требования "Мотива". Эксперт предположил, что Ericsson просто не захотел договариваться с ЕС о продолжении деятельности в России, так как отказ уходить с российского рынка мог повлечь за собой бизнес-риски.Отмечается, что случай с Ericsson не единичен. Так, компания "Т2 Мобайл" судится с российским представителем "Нокиа Солюшнз энд Нетворкс", требуя выплатить неустойку в 7,26 миллиона евро и 2,6 тысячи долларов. Впрочем, в апреле она отозвала иск.

https://ria.ru/20221215/ericsson-1838877834.html

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экономика, технологии, россия, москва, рбк (медиагруппа), ericsson, евросоюз