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Отечественный сотовый оператор развязал "войну" с Ericsson - РИА Новости, 05.05.2023
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09:08 05.05.2023 (обновлено: 12:05 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/motiv-1869827731.html
Отечественный сотовый оператор развязал "войну" с Ericsson
Отечественный сотовый оператор развязал "войну" с Ericsson - РИА Новости, 05.05.2023
Отечественный сотовый оператор развязал "войну" с Ericsson
Уральский мобильный оператор "Мотив" подал в суд на компанию Ericsson, которая в одностороннем порядке, сославшись на санкции, отказалась продолжать... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T09:08
2023-05-05T12:05
экономика
технологии
россия
москва
рбк (медиагруппа)
ericsson
евросоюз
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Уральский мобильный оператор "Мотив" подал в суд на компанию Ericsson, которая в одностороннем порядке, сославшись на санкции, отказалась продолжать техосблуживание станций, пишет РБК."В конце апреля Арбитражный суд Москвы назначил дело к рассмотрению. &lt;...&gt; Компания использовала оборудование этого производителя при построении своей сети связи и имела долгосрочный договор техподдержки", — пояснил изданию представитель компании "Екатеринбург-2000".После начала специальной военной операции Ericsson приостановил бизнес в России. А позже представитель компании заявил РБК, что она, в соответствии с санкциями, завершила деятельность в нашей стране к концу 2022 года.Комментируя иск "Мотива", старший партнер коллегии адвокатов Pen &amp; Paper Антон Именнов отметил, что, поскольку Россия не признает введенные против нее санкции, ссылаться на них в суде будет бесполезно. Именно поэтому, по его мнению, российское правосудие с высокой долей вероятности обяжет зарубежную компанию исполнить требования "Мотива". Эксперт предположил, что Ericsson просто не захотел договариваться с ЕС о продолжении деятельности в России, так как отказ уходить с российского рынка мог повлечь за собой бизнес-риски.Отмечается, что случай с Ericsson не единичен. Так, компания "Т2 Мобайл" судится с российским представителем "Нокиа Солюшнз энд Нетворкс", требуя выплатить неустойку в 7,26 миллиона евро и 2,6 тысячи долларов. Впрочем, в апреле она отозвала иск.
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экономика, технологии, россия, москва, рбк (медиагруппа), ericsson, евросоюз
Экономика, Технологии, Россия, Москва, РБК (медиагруппа), Ericsson, Евросоюз
Отечественный сотовый оператор развязал "войну" с Ericsson

РБК: российский сотовый оператор "Мотив" потребовал от Ericsson обслуживать станции

© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRANDЛоготип компании Ericsson на здании штаб-квартиры в пригороде Стокгольма, Швеция
Логотип компании Ericsson на здании штаб-квартиры в пригороде Стокгольма, Швеция - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND
Логотип компании Ericsson на здании штаб-квартиры в пригороде Стокгольма, Швеция. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Уральский мобильный оператор "Мотив" подал в суд на компанию Ericsson, которая в одностороннем порядке, сославшись на санкции, отказалась продолжать техосблуживание станций, пишет РБК.
"В конце апреля Арбитражный суд Москвы назначил дело к рассмотрению. <...> Компания использовала оборудование этого производителя при построении своей сети связи и имела долгосрочный договор техподдержки", — пояснил изданию представитель компании "Екатеринбург-2000".
После начала специальной военной операции Ericsson приостановил бизнес в России. А позже представитель компании заявил РБК, что она, в соответствии с санкциями, завершила деятельность в нашей стране к концу 2022 года.
Комментируя иск "Мотива", старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов отметил, что, поскольку Россия не признает введенные против нее санкции, ссылаться на них в суде будет бесполезно. Именно поэтому, по его мнению, российское правосудие с высокой долей вероятности обяжет зарубежную компанию исполнить требования "Мотива". Эксперт предположил, что Ericsson просто не захотел договариваться с ЕС о продолжении деятельности в России, так как отказ уходить с российского рынка мог повлечь за собой бизнес-риски.
Отмечается, что случай с Ericsson не единичен. Так, компания "Т2 Мобайл" судится с российским представителем "Нокиа Солюшнз энд Нетворкс", требуя выплатить неустойку в 7,26 миллиона евро и 2,6 тысячи долларов. Впрочем, в апреле она отозвала иск.
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