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Учения по тушению пожара в 130-метровой высотке прошли в Москве - РИА Новости, 05.05.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:22 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/moskva-1869924387.html
Учения по тушению пожара в 130-метровой высотке прошли в Москве
Учения по тушению пожара в 130-метровой высотке прошли в Москве - РИА Новости, 05.05.2023
Учения по тушению пожара в 130-метровой высотке прошли в Москве
Плановые пожарно-тактические учения по ликвидации возгорания в высотном здании прошли в столице в пятницу, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T14:22
2023-05-05T14:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Плановые пожарно-тактические учения по ликвидации возгорания в высотном здании прошли в столице в пятницу, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В рамках плановых учений пожарные и спасатели совместно с городскими службами отработали действия по локализации и ликвидации пожара в высотном здании. Учения провели в строящемся сооружении высотой более 130 метров, в практической части были задействованы свыше 350 человек и более 100 единиц специализированной техники, в том числе телескопические подъемники и установки пожаротушения", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в Москве достаточно большой процент высотных зданий, причем располагаются они в плотной городской застройке. Особенности этих строений требуют определенного алгоритма проведения аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях. "В ходе сегодняшних учений кроме оперативной локализации и ликвидации возгорания еще раз отработали действия по эвакуации людей, поиску пострадавших, организации аварийно-восстановительных работ. Не оставили без внимания и вопросы обеспечения охраны общественного порядка и регулирования дорожного движения при ликвидации последствий ЧС", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что такие учения проводятся регулярно в разных точках столицы, их общее число достигает 60 в год. Это позволяет оперативным службам быть готовыми к любым видам чрезвычайных происшествий, постоянно тестировать работу новейшего оборудования и техники.
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петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва

Учения по тушению пожара в 130-метровой высотке прошли в Москве

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Плановые пожарно-тактические учения по ликвидации возгорания в высотном здании прошли в столице в пятницу, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В рамках плановых учений пожарные и спасатели совместно с городскими службами отработали действия по локализации и ликвидации пожара в высотном здании. Учения провели в строящемся сооружении высотой более 130 метров, в практической части были задействованы свыше 350 человек и более 100 единиц специализированной техники, в том числе телескопические подъемники и установки пожаротушения", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что в Москве достаточно большой процент высотных зданий, причем располагаются они в плотной городской застройке. Особенности этих строений требуют определенного алгоритма проведения аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях.
"В ходе сегодняшних учений кроме оперативной локализации и ликвидации возгорания еще раз отработали действия по эвакуации людей, поиску пострадавших, организации аварийно-восстановительных работ. Не оставили без внимания и вопросы обеспечения охраны общественного порядка и регулирования дорожного движения при ликвидации последствий ЧС", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что такие учения проводятся регулярно в разных точках столицы, их общее число достигает 60 в год. Это позволяет оперативным службам быть готовыми к любым видам чрезвычайных происшествий, постоянно тестировать работу новейшего оборудования и техники.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМосква
 
 
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