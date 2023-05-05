https://ria.ru/20230505/moskva-1869828094.html

Городские службы Москвы с 6 по 9 мая будут работать в усиленном режиме

Городские службы Москвы с 6 по 9 мая будут работать в усиленном режиме - РИА Новости, 05.05.2023

Городские службы Москвы с 6 по 9 мая будут работать в усиленном режиме

Столичные городские службы будут работать в усиленном режиме в период с 6 по 9 мая включительно, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T09:12

2023-05-05T09:12

2023-05-05T09:12

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Столичные городские службы будут работать в усиленном режиме в период с 6 по 9 мая включительно, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра рассказал, что будет установлен особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности почти 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Он сообщил, что особое внимание будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков