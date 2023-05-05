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Городские службы Москвы с 6 по 9 мая будут работать в усиленном режиме
Городские службы Москвы с 6 по 9 мая будут работать в усиленном режиме - РИА Новости, 05.05.2023
Городские службы Москвы с 6 по 9 мая будут работать в усиленном режиме
Столичные городские службы будут работать в усиленном режиме в период с 6 по 9 мая включительно, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T09:12
2023-05-05T09:12
2023-05-05T09:12
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Столичные городские службы будут работать в усиленном режиме в период с 6 по 9 мая включительно, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра рассказал, что будет установлен особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности почти 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Он сообщил, что особое внимание будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
Городские службы Москвы с 6 по 9 мая будут работать в усиленном режиме
Заммэра Москвы Бирюков: городские службы будут работать в усиленном режиме с 6 по 9 мая
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Столичные городские службы будут работать в усиленном режиме в период с 6 по 9 мая включительно, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"В преддверии Дня Победы все предприятия и компании комплекса городского хозяйства перейдут на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. На дежурство заступят 1,5 тысячи аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов, которые оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - отметил Бирюков.
Заммэра рассказал, что будет установлен особый режим соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Приведены в состояние готовности почти 1,5 тысячи сотрудников пожарно-спасательных подразделений.
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"Будет усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам ресурсообеспечения имеется необходимый резерв мощности, что позволяет обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения столицы", - подчеркнул Бирюков.
Он сообщил, что особое внимание будет уделяться уборке дорог, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе задействуют необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
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