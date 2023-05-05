https://ria.ru/20230505/moshenniki-1869814748.html

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "одобренным" кредитом

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "одобренным" кредитом - РИА Новости, 05.05.2023

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "одобренным" кредитом

Телефонные мошенники используют новую уловку для обмана россиян: теперь они пытаются убедить клиентов банков в том, что от их имени поступила заявка на кредит,... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T06:16

2023-05-05T06:16

2023-05-05T11:12

россия

владимир шалаев

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812256783_0:0:2777:1562_1920x0_80_0_0_77975876fc6e848432c5bc7cb4f11f43.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Телефонные мошенники используют новую уловку для обмана россиян: теперь они пытаются убедить клиентов банков в том, что от их имени поступила заявка на кредит, она одобрена Банком России и разослана по всем кредиторам, убедился корреспондент РИА Новости и подтвердил эксперт. Между тем никаких одобрений от ЦБ для кредитных заявок не требуется. Журналисту агентства поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником одного из крупнейших банков России. Он заявил, что на имя корреспондента есть заявка на кредит, которая ранее была одобрена Банком России и разослана по всем кредитным организациям. Звонивший также предложил проверить в мобильном приложении наличие этой заявки, а когда выяснилось, что ее там нет, настаивал, что "во внутренней системе банка" он ее видит. Одновременно неизвестный пытался выведать у собеседника информацию, сколько денег у него на счете и в каких банках он обслуживается. Адвокат и партнер ООО "Правовая группа" Владимир Шалаев отметил, что данный звонок поступил от мошенника. "Мошенники часто ссылаются на ЦБ, так как регулятор вызывает доверие на подсознательном уровне", — заявил эксперт. В Банке России накануне сообщили агентству, что в последнее время злоумышленники для хищения денег у граждан стали чаще применять мошеннические схемы, в которых так или иначе упоминается регулятор. Так, мошенники представляются "сотрудниками Центробанка", предлагают "перевести деньги на специальный "безопасный" счет в Центробанке" и так далее. В ЦБ уже поступило около двух тысяч обращений граждан, которые либо столкнулись с попытками хищения денег таким способом, либо пострадали из-за подобных мошеннических схем, отмечал регулятор.

https://ria.ru/20230505/zvonki-1869813131.html

https://ria.ru/20230405/moshenniki-1863205753.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир шалаев, центральный банк рф (цб рф)