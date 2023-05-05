https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869970888.html

Санду надеется, что Молдавия вступит в Евросоюз и вернет Приднестровье

Санду надеется, что Молдавия вступит в Евросоюз и вернет Приднестровье - РИА Новости, 05.05.2023

Санду надеется, что Молдавия вступит в Евросоюз и вернет Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду выразила надежду, что присоединение страны к Евросоюзу будет происходить параллельно с реинтеграцией Приднестровья в состав... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T16:38

2023-05-05T16:38

2023-05-05T16:38

в мире

молдавия

майя санду

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853935204_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_9ec9a2a9bcb9814f63c308b94dc3cd9a.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила надежду, что присоединение страны к Евросоюзу будет происходить параллельно с реинтеграцией Приднестровья в состав республики. Ее слова приводит газета Financial Times.Кроме того, она заявила, что, если уровень жизни в Молдавии вырастет, больше жителей Приднестровья будут выступать за объединение с Кишиневом. Как отмечает президент Молдавии, в регионе все еще есть жители, которые "смотрят в сторону России", но по ее утверждению, "их становится меньше". Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Ранее Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносят стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года. В марте она выражала мнение, что приднестровский конфликт не является препятствием для европейской интеграции Молдавии.

https://ria.ru/20230427/evrointegratsiya-1868228512.html

https://ria.ru/20230504/otstavka-1869661324.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, майя санду, евросоюз