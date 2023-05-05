Санду надеется, что Молдавия вступит в Евросоюз и вернет Приднестровье
FT: Санду надеется, что Молдавия вступит в ЕС одновременно с возвращением Приднестровья
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду выразила надежду, что присоединение страны к Евросоюзу будет происходить параллельно с реинтеграцией Приднестровья в состав республики. Ее слова приводит газета Financial Times.
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"Надеюсь, что они (оба названных процесса - ред.) будут проходить бок о бок. Мы привержены реинтеграции (Приднестровья в состав Молдавии - ред.), но это должно быть не в ущерб нашей интеграции в ЕС. Будет непросто. Это не то, что может случиться за год", - сказала Санду в интервью газете Financial Times.
Кроме того, она заявила, что, если уровень жизни в Молдавии вырастет, больше жителей Приднестровья будут выступать за объединение с Кишиневом. Как отмечает президент Молдавии, в регионе все еще есть жители, которые "смотрят в сторону России", но по ее утверждению, "их становится меньше".
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Ранее Санду заявила, что евразийский вектор и интеграция в рамках СНГ не приносят стране должного развития, она анонсировала планы по вступлению Молдавии в Евросоюз до 2030 года. В марте она выражала мнение, что приднестровский конфликт не является препятствием для европейской интеграции Молдавии.