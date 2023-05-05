https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869799615.html

Спикер молдавского парламента посетовал на русскоговорящих в Гагаузии

Спикер молдавского парламента посетовал на русскоговорящих в Гагаузии - РИА Новости, 05.05.2023

Спикер молдавского парламента посетовал на русскоговорящих в Гагаузии

Председатель парламента Молдавии, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу выразил озабоченность, что жители Гагаузской автономии говорят на... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T00:31

2023-05-05T00:31

2023-05-05T00:39

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игорь гросу

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россия

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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Председатель парламента Молдавии, лидер правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу выразил озабоченность, что жители Гагаузской автономии говорят на русском языке. Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз - торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан. Гагаузы - тюркоязычный народ христианского вероисповедания, основная часть которого компактно проживает в южной части Молдавии, русский язык для многих жителей Гагаузской автономии является вторым родным. В Гагаузии действует уложение (местная конституция), по которому в автономии действуют три официальных языка – молдавский, гагаузский и русский. "Касательно Гагаузии, нам здесь предстоит провести большую работу, нам нужно многое наверстать, бороться с российской пропагандой, которая пустила глубокие корни. Нам нужно помочь гагаузам, то есть создать для них необходимые условия и программы по изучению румынского, а также чтобы они изучали свой родной (гагаузский) язык, а не язык иностранного государства", - заявил Гросу в четверг вечером в эфире телеканала Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии"). Он подчеркнул, что соответствующие шаги и решения "займут определенное время, но нет ничего невозможного". Осенью прошлого года депутаты Гагаузской автономии предложили президенту Молдавии Майе Санду повысить статус русского языка в стране. Глава республики ответила, что проблема функционирования языков является двусторонней. Санду обещала, что будет создана государственная программа по изучению государственного языка. При этом она отметила, что в Молдавии нет притеснений по национальному, языковому или политическому признаку. Однако президент не уточнила, согласилась она или нет с предложением гагаузской стороны повысить статус русского языка. Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. В ответ на это решение Народное собрание автономии (местный парламент) приняло декларацию, где отмечено, что "русский язык в безусловном порядке и дальше будет официально выступать в роли языка межнационального общения". Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. КС в январе 2021 года признал, что новый закон не соответствует конституции. На данный момент права русскоязычного населения Молдавии защищает закон о национальных меньшинствах. В Договоре о дружбе и сотрудничестве между Россией и Молдавией от 19 ноября 2001 года закреплены обязательства Кишинева по созданию условий для надлежащего изучения и пользования русским языком в стране.

https://ria.ru/20230504/moldaviya-1869614773.html

https://ria.ru/20230430/deputat-1868903137.html

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в мире, молдавия, игорь гросу, таможенный союз, майя санду, гагаузия, россия