https://ria.ru/20230505/mladenovats-1869896884.html

Вучич заявил, что убивший людей в Младеноваце больше не выйдет на свободу

Вучич заявил, что убивший людей в Младеноваце больше не выйдет на свободу - РИА Новости, 05.05.2023

Вучич заявил, что убивший людей в Младеноваце больше не выйдет на свободу

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Урош Блажич, который совершил вооруженное нападение в ночь на пятницу в Младеноваце под Белградом, на свободу уже... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T12:50

2023-05-05T12:50

2023-05-05T12:50

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 5 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Урош Блажич, который совершил вооруженное нападение в ночь на пятницу в Младеноваце под Белградом, на свободу уже не выйдет. По данным СМИ, в ночь на пятницу в результате стрельбы погибли восемь человек, ранены 13. В убийстве подозревается 21-летний Урош Блажич, который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе. В регионе был объявлен план "Вихрь", нападавшего задержали под городом Крагуевац. "Злоумышленник задержан, и он белый свет больше не увидит. Это метафорически говоря. Из тюрьмы он не выйдет", - заявил Вучич в обращении к гражданам. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал нападение со стрельбой в муниципалитете Младеновац в ночь на пятницу под Белградом террористическим актом. Свыше 600 сотрудников МВД было задействовано в поисках устроившего стрельбу. Министр здравоохранения Даница Груйичич и глава Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) Александр Вулин ночью прибыли в Центр неотложной помощи, где проходят лечение пострадавшие. Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены.

https://ria.ru/20230505/ubiystvo-1869826759.html

https://ria.ru/20230503/politsiya-1869421586.html

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Кирилл Волков

в мире, сербия, белград (город), александр вучич