https://ria.ru/20230505/minoborony-1869990407.html

Минобороны: главным заказчиком работ по военной биологии было Минэнерго США

Минобороны: главным заказчиком работ по военной биологии было Минэнерго США - РИА Новости, 05.05.2023

Минобороны: главным заказчиком работ по военной биологии было Минэнерго США

Министерство энергетики США является главным организатором и заказчиком работ по военной биологии в разных регионах мира, заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:19

2023-05-05T17:19

2023-05-05T18:43

сша

украина

киев

игорь кириллов

министерство обороны сша

министерство энергетики сша

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

безопасность

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министерство энергетики США является главным организатором и заказчиком работ по военной биологии в разных регионах мира, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В качестве посредника между Минэнергетики США и украинскими исследовательскими организациями выступал Украинский научно-технический центр (УНТЦ), добавил он. По его словам, вопросами организации исследовательской деятельности этого министерства на Украине занимается директор офиса в Киеве – атташе по энергетике американского посольства Шон Андерсон. В материалах, обнародованных генералом на брифинге, значатся и другие сотрудники министерства энергетики США. Это Эндрю Вогт, Хитер Белл и Валери Брусиловски (все - бывшие атташе по энергетике посольства США на Украине), а также Стефан Бинкли и Ричард Уэллер.Министерство энергетики США (United States Department of Energy, DOE) - американская правительственная структура, отвечающая за энергетическую и ядерную безопасность США. DOE также активно ведет биологические исследования. Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса наряду с национальной лабораторией в Лос-Аламосе является одним из двух центров в США, основополагающей задачей которых служит разработка американского ядерного оружия.

https://ria.ru/20230505/verbovka-1869990021.html

https://ria.ru/20230427/preparaty-1868013817.html

сша

украина

киев

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