https://ria.ru/20230505/minoborony-1869990407.html
Минобороны: главным заказчиком работ по военной биологии было Минэнерго США
Минобороны: главным заказчиком работ по военной биологии было Минэнерго США - РИА Новости, 05.05.2023
Минобороны: главным заказчиком работ по военной биологии было Минэнерго США
Министерство энергетики США является главным организатором и заказчиком работ по военной биологии в разных регионах мира, заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:19
2023-05-05T17:19
2023-05-05T18:43
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безопасность
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министерство энергетики США является главным организатором и заказчиком работ по военной биологии в разных регионах мира, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В качестве посредника между Минэнергетики США и украинскими исследовательскими организациями выступал Украинский научно-технический центр (УНТЦ), добавил он. По его словам, вопросами организации исследовательской деятельности этого министерства на Украине занимается директор офиса в Киеве – атташе по энергетике американского посольства Шон Андерсон. В материалах, обнародованных генералом на брифинге, значатся и другие сотрудники министерства энергетики США. Это Эндрю Вогт, Хитер Белл и Валери Брусиловски (все - бывшие атташе по энергетике посольства США на Украине), а также Стефан Бинкли и Ричард Уэллер.Министерство энергетики США (United States Department of Energy, DOE) - американская правительственная структура, отвечающая за энергетическую и ядерную безопасность США. DOE также активно ведет биологические исследования. Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса наряду с национальной лабораторией в Лос-Аламосе является одним из двух центров в США, основополагающей задачей которых служит разработка американского ядерного оружия.
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сша, украина, киев, игорь кириллов, министерство обороны сша, министерство энергетики сша, министерство энергетики рф (минэнерго россии), безопасность, в мире
США, Украина, Киев, Игорь Кириллов, Министерство обороны США, Министерство энергетики США, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Безопасность, В мире
Минобороны: главным заказчиком работ по военной биологии было Минэнерго США
Минобороны: Минэнерго США стало главным заказчиком работ по военной биологии
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министерство энергетики США является главным организатором и заказчиком работ по военной биологии в разных регионах мира, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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"Хотелось бы отметить тесное взаимодействие между министерством энергетики и министерством обороны США. Так, Тихоокеанскую лабораторию министерства энергетики возглавляет Стивен Эшби, параллельно занимающий должность вице-президента компании Battelle – основного подрядчика Пентагона", - сказал Кириллов на брифинге.
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В качестве посредника между Минэнергетики США и украинскими исследовательскими организациями выступал Украинский научно-технический центр (УНТЦ), добавил он.
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"Напомню, что распределение денежных средств по системе грантов возложено на УНТЦ и Международный научно-технический центр (МНТЦ). Председатель руководящего совета данной организации Рональд Леман одновременно является директором Центра исследований глобальной безопасности Ливерморской национальной лаборатории, которая также входит в состав министерства энергетики Соединенных Штатов", - отметил Кириллов.
По его словам, вопросами организации исследовательской деятельности этого министерства на Украине занимается директор офиса в Киеве – атташе по энергетике американского посольства Шон Андерсон.
В материалах, обнародованных генералом на брифинге, значатся и другие сотрудники министерства энергетики США. Это Эндрю Вогт, Хитер Белл и Валери Брусиловски (все - бывшие атташе по энергетике посольства США на Украине), а также Стефан Бинкли и Ричард Уэллер.
«
"Таким образом, наряду с Пентагоном, министерство энергетики является ключевым организатором и заказчиком военно-биологических исследований на Украине и в других регионах мира", - подчеркнул Кириллов.
Министерство энергетики США (United States Department of Energy, DOE) - американская правительственная структура, отвечающая за энергетическую и ядерную безопасность США. DOE также активно ведет биологические исследования.
Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса наряду с национальной лабораторией в Лос-Аламосе является одним из двух центров в США, основополагающей задачей которых служит разработка американского ядерного оружия.
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