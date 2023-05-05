Рейтинг@Mail.ru
Далай-лама рассказал, чему может научить медитация - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:05 05.05.2023 (обновлено: 16:06 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/meditatsiya-1869953257.html
Далай-лама рассказал, чему может научить медитация
Далай-лама рассказал, чему может научить медитация - РИА Новости, 05.05.2023
Далай-лама рассказал, чему может научить медитация
Научиться "видеть умы других существ" и скрытые явления можно благодаря практике медитации, во время которой достигаются более тонкие уровни сознания, считает... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:05
2023-05-05T16:06
религия
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729441738_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_eb136bfa71f714e9ce312b3d62e43ce2.jpg
ДХАРАМСАЛА (Индия), 5 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Научиться "видеть умы других существ" и скрытые явления можно благодаря практике медитации, во время которой достигаются более тонкие уровни сознания, считает Далай-лама. "Простыми тренировками тела вы не достигнете ясного видения мира, не обретете способность познавать скрытые явления. Ясновидение появляется, когда мы занимаемся медитацией, раскрывающей более тонкие уровни сознания", - сказал Далай-лама РИА Новости. По его словам, буддизм признает существование так называемых "скрытых явлений", которые "можно постичь только ясновидением, например, мысли других живых существ". "Для его обретения также необходимо придерживаться чистой нравственности", - пояснил Далай-лама. Кроме того, добавил буддийский духовный лидер, освоившие практики медитации буддисты могут использовать состояние сна, чтобы "увидеть ту сторону вещей, которая от нас скрыта".
https://ria.ru/20230505/ii-1869952366.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729441738_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_ea6cdb0886c724cce30dd893f9c66333.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
Религия, Далай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)
Далай-лама рассказал, чему может научить медитация

Далай-лама считает, что медитация может помочь научиться видеть умы других существ

© предоставлено офисом Далай-ламыДалай-лама
Далай-лама
© предоставлено офисом Далай-ламы
Далай-лама . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДХАРАМСАЛА (Индия), 5 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Научиться "видеть умы других существ" и скрытые явления можно благодаря практике медитации, во время которой достигаются более тонкие уровни сознания, считает Далай-лама.
"Простыми тренировками тела вы не достигнете ясного видения мира, не обретете способность познавать скрытые явления. Ясновидение появляется, когда мы занимаемся медитацией, раскрывающей более тонкие уровни сознания", - сказал Далай-лама РИА Новости.
По его словам, буддизм признает существование так называемых "скрытых явлений", которые "можно постичь только ясновидением, например, мысли других живых существ". "Для его обретения также необходимо придерживаться чистой нравственности", - пояснил Далай-лама.
Кроме того, добавил буддийский духовный лидер, освоившие практики медитации буддисты могут использовать состояние сна, чтобы "увидеть ту сторону вещей, которая от нас скрыта".
Встреча Далай-ламы с участниками Международной конференции Сознание животных в Дхарамсале (Индия)
Далай-лама высказался об искусственном интеллекте
Вчера, 15:54
 
РелигияДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала