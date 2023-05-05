https://ria.ru/20230505/meditatsiya-1869953257.html

Далай-лама рассказал, чему может научить медитация

Далай-лама рассказал, чему может научить медитация - РИА Новости, 05.05.2023

Далай-лама рассказал, чему может научить медитация

Научиться "видеть умы других существ" и скрытые явления можно благодаря практике медитации, во время которой достигаются более тонкие уровни сознания, считает... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T16:05

2023-05-05T16:05

2023-05-05T16:06

религия

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

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ДХАРАМСАЛА (Индия), 5 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Научиться "видеть умы других существ" и скрытые явления можно благодаря практике медитации, во время которой достигаются более тонкие уровни сознания, считает Далай-лама. "Простыми тренировками тела вы не достигнете ясного видения мира, не обретете способность познавать скрытые явления. Ясновидение появляется, когда мы занимаемся медитацией, раскрывающей более тонкие уровни сознания", - сказал Далай-лама РИА Новости. По его словам, буддизм признает существование так называемых "скрытых явлений", которые "можно постичь только ясновидением, например, мысли других живых существ". "Для его обретения также необходимо придерживаться чистой нравственности", - пояснил Далай-лама. Кроме того, добавил буддийский духовный лидер, освоившие практики медитации буддисты могут использовать состояние сна, чтобы "увидеть ту сторону вещей, которая от нас скрыта".

https://ria.ru/20230505/ii-1869952366.html

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далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)