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Около 650 медиков привлекли на работу в Липецкую область за 4 года - РИА Новости, 05.05.2023
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Липецкая область
 
10:43 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/mediki-1869844069.html
Около 650 медиков привлекли на работу в Липецкую область за 4 года
Около 650 медиков привлекли на работу в Липецкую область за 4 года - РИА Новости, 05.05.2023
Около 650 медиков привлекли на работу в Липецкую область за 4 года
За четыре года в медицинские организации Липецкой области с помощью различных федеральных и региональных программ было привлечено на работу около 650... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:43
2023-05-05T10:43
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 5 мая – РИА Новости. За четыре года в медицинские организации Липецкой области с помощью различных федеральных и региональных программ было привлечено на работу около 650 медицинских специалистов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, новые врачи продолжают трудоустраиваться в больницы и поликлиники Липецкой области. В рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" в регионе реализуются различные меры социальной поддержки. Наиболее популярные программы – "Земский доктор" и "Губернаторские полтора миллиона".Артамонов отметил, что благодаря модернизации и переоснащению все больше новых врачей приходят в районные медучреждения региона."Уровень районных больниц после модернизации и капремонтов соответствует областным клиникам. Работа по обновлению материально-технической базы и переоснащению их в соответствии с современными стандартами будет проводиться на постоянной основе. Еще одна приоритетная задача – привлечение медицинских кадров. Мы прорабатываем инструменты как трудоустройства специалистов из других регионов, так и подготовки врачей из числа выпускников школ региона на условиях целевого набора", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230424/vrachi-1867278966.html
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Около 650 медиков привлекли на работу в Липецкую область за 4 года

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 5 мая – РИА Новости. За четыре года в медицинские организации Липецкой области с помощью различных федеральных и региональных программ было привлечено на работу около 650 медицинских специалистов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, новые врачи продолжают трудоустраиваться в больницы и поликлиники Липецкой области. В рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" в регионе реализуются различные меры социальной поддержки. Наиболее популярные программы – "Земский доктор" и "Губернаторские полтора миллиона".
Главный врач Липецкого областного клинического центра Наталья Полянская - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Лучшим главным врачом России стал медик из Липецкой области
24 апреля, 10:39
Артамонов отметил, что благодаря модернизации и переоснащению все больше новых врачей приходят в районные медучреждения региона.
"Уровень районных больниц после модернизации и капремонтов соответствует областным клиникам. Работа по обновлению материально-технической базы и переоснащению их в соответствии с современными стандартами будет проводиться на постоянной основе. Еще одна приоритетная задача – привлечение медицинских кадров. Мы прорабатываем инструменты как трудоустройства специалистов из других регионов, так и подготовки врачей из числа выпускников школ региона на условиях целевого набора", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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