https://ria.ru/20230505/mediki-1869844069.html

Около 650 медиков привлекли на работу в Липецкую область за 4 года

Около 650 медиков привлекли на работу в Липецкую область за 4 года - РИА Новости, 05.05.2023

Около 650 медиков привлекли на работу в Липецкую область за 4 года

За четыре года в медицинские организации Липецкой области с помощью различных федеральных и региональных программ было привлечено на работу около 650... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T10:43

2023-05-05T10:43

2023-05-05T10:43

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 5 мая – РИА Новости. За четыре года в медицинские организации Липецкой области с помощью различных федеральных и региональных программ было привлечено на работу около 650 медицинских специалистов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, новые врачи продолжают трудоустраиваться в больницы и поликлиники Липецкой области. В рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" в регионе реализуются различные меры социальной поддержки. Наиболее популярные программы – "Земский доктор" и "Губернаторские полтора миллиона".Артамонов отметил, что благодаря модернизации и переоснащению все больше новых врачей приходят в районные медучреждения региона."Уровень районных больниц после модернизации и капремонтов соответствует областным клиникам. Работа по обновлению материально-технической базы и переоснащению их в соответствии с современными стандартами будет проводиться на постоянной основе. Еще одна приоритетная задача – привлечение медицинских кадров. Мы прорабатываем инструменты как трудоустройства специалистов из других регионов, так и подготовки врачей из числа выпускников школ региона на условиях целевого набора", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230424/vrachi-1867278966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов