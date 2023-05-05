https://ria.ru/20230505/medali-1869817984.html

Крымский "домушник" украл медали ветерана ради денег на наркотики

Крымский "домушник" украл медали ветерана ради денег на наркотики - РИА Новости, 05.05.2023

Крымский "домушник" украл медали ветерана ради денег на наркотики

Полицейские в Крыму поймали "домушника", укравшего из квартиры 13 медалей, принадлежащих ветерану Великой Отечественной войны, потраченные от продажи части... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T07:15

2023-05-05T07:15

2023-05-05T07:28

ирина волк

россия

происшествия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Полицейские в Крыму поймали "домушника", укравшего из квартиры 13 медалей, принадлежащих ветерану Великой Отечественной войны, потраченные от продажи части реликвий деньги он потратил на наркотики, рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. По её словам, в полицию Симферопольского района обратился местный житель с заявлением о пропаже из его дома орденов и медалей его отца-ветерана. Среди них были ордена Отечественной войны и Красной Звезды, медали "За боевые заслуги" и "За взятие Берлина". "Следствием установлено, что злоумышленник проник в помещение, взломав входную дверь. Он похитил 13 семейных реликвий, а также видеоаппаратуру и личные вещи хозяина. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемого. В ходе обыска по адресу его проживания изъято восемь похищенных медалей. Еще пять наград обнаружены полицейскими в антикварном магазине", - сказала она. МВД также опубликовало видео с допросом фигуранта. На вопрос полицейского, потратил ли он деньги от продажи медалей на наркотики, мужчина ответил утвердительно. Волк добавила, что изъятые ордена и медали будут возвращены семье ветерана. Возбуждено уголовное дело о краже (часть 3 статьи 158 УК РФ).

https://ria.ru/20230505/medal-1869809925.html

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ирина волк, россия, происшествия