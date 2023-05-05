Рейтинг@Mail.ru
Пасечник вручил медаль главе Минздрава ЛНР - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/medal-1869938282.html
Пасечник вручил медаль главе Минздрава ЛНР
Пасечник вручил медаль главе Минздрава ЛНР - РИА Новости, 05.05.2023
Пасечник вручил медаль главе Минздрава ЛНР
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник вручил министру здравоохранения региона Наталии Пащенко медаль Минобороны РФ "За укрепление боевого содружества". РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:09
2023-05-05T15:09
общество
леонид пасечник
россия
луганская народная республика
сергей шойгу
минздрав лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869936263_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_4e00ba77db06f593f8bbac043e761833.jpg
ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник вручил министру здравоохранения региона Наталии Пащенко медаль Минобороны РФ "За укрепление боевого содружества". По словам Пасечника, которые приводятся в его телеграм-канале, награда присуждена приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу "за эффективную работу и вклад в спасение жизней солдат". "Вручил ее лично", - написал Пасечник, проиллюстрировав публикацию фотографиями с церемонии вручения. Он также поблагодарил министра и ее команду "за бесперебойную и слаженную работу системы здравоохранения в тяжелых военных условиях". Пасечник добавил, что врученная Пащенко медаль – это "награда каждого врача, медсестры и санитарки" в республике. Медаль "За укрепление боевого содружества" учреждена приказом министра обороны РФ от 27 марта 1995 года. Ею награждаются военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных Сил России за заслуги в области международного военного и военно-технического сотрудничества, а также другие граждане РФ и иностранцы, оказывающие содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы. Медаль из металла золотистого цвета имеет форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне изображен картушный щит на диагонально перекрещенных мечах, с надписью "За укрепление боевого содружества". На оборотной стороне изображена эмблема российского военного ведомства, по кругу - рельефная надпись "Министерство обороны Российской Федерации". Медаль соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой с широкими оранжевыми и узкими черными, красными, голубыми и черными полосами.
https://ria.ru/20230504/pasechnik-1869590837.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869936263_110:0:1249:854_1920x0_80_0_0_03d351c6c1f51e5fbdab72c0c9cd0754.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, леонид пасечник, россия, луганская народная республика, сергей шойгу, минздрав лнр
Общество, Леонид Пасечник, Россия, Луганская Народная Республика, Сергей Шойгу, Минздрав ЛНР
Пасечник вручил медаль главе Минздрава ЛНР

Пасечник вручил главе Минздрава ЛНР Пащенко медаль "За укрепление боевого содружества"

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramВременно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник вручил главе минздрава ЛНР медаль МО РФ "За укрепление боевого содружества"
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник вручил главе минздрава ЛНР медаль МО РФ За укрепление боевого содружества - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник вручил главе минздрава ЛНР медаль МО РФ "За укрепление боевого содружества"
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник вручил министру здравоохранения региона Наталии Пащенко медаль Минобороны РФ "За укрепление боевого содружества".
По словам Пасечника, которые приводятся в его телеграм-канале, награда присуждена приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу "за эффективную работу и вклад в спасение жизней солдат". "Вручил ее лично", - написал Пасечник, проиллюстрировав публикацию фотографиями с церемонии вручения.
Он также поблагодарил министра и ее команду "за бесперебойную и слаженную работу системы здравоохранения в тяжелых военных условиях". Пасечник добавил, что врученная Пащенко медаль – это "награда каждого врача, медсестры и санитарки" в республике.
Медаль "За укрепление боевого содружества" учреждена приказом министра обороны РФ от 27 марта 1995 года. Ею награждаются военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных Сил России за заслуги в области международного военного и военно-технического сотрудничества, а также другие граждане РФ и иностранцы, оказывающие содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы.
Медаль из металла золотистого цвета имеет форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне изображен картушный щит на диагонально перекрещенных мечах, с надписью "За укрепление боевого содружества". На оборотной стороне изображена эмблема российского военного ведомства, по кругу - рельефная надпись "Министерство обороны Российской Федерации". Медаль соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой с широкими оранжевыми и узкими черными, красными, голубыми и черными полосами.
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Пасечник ликвидировал военный комиссариат ЛНР
4 мая, 10:45
 
ОбществоЛеонид ПасечникРоссияЛуганская Народная РеспубликаСергей ШойгуМинздрав ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала