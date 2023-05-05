https://ria.ru/20230505/medal-1869938282.html

Пасечник вручил медаль главе Минздрава ЛНР

Пасечник вручил медаль главе Минздрава ЛНР - РИА Новости, 05.05.2023

Пасечник вручил медаль главе Минздрава ЛНР

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник вручил министру здравоохранения региона Наталии Пащенко медаль Минобороны РФ "За укрепление боевого содружества". РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:09

2023-05-05T15:09

2023-05-05T15:09

общество

леонид пасечник

россия

луганская народная республика

сергей шойгу

минздрав лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869936263_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_4e00ba77db06f593f8bbac043e761833.jpg

ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник вручил министру здравоохранения региона Наталии Пащенко медаль Минобороны РФ "За укрепление боевого содружества". По словам Пасечника, которые приводятся в его телеграм-канале, награда присуждена приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу "за эффективную работу и вклад в спасение жизней солдат". "Вручил ее лично", - написал Пасечник, проиллюстрировав публикацию фотографиями с церемонии вручения. Он также поблагодарил министра и ее команду "за бесперебойную и слаженную работу системы здравоохранения в тяжелых военных условиях". Пасечник добавил, что врученная Пащенко медаль – это "награда каждого врача, медсестры и санитарки" в республике. Медаль "За укрепление боевого содружества" учреждена приказом министра обороны РФ от 27 марта 1995 года. Ею награждаются военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных Сил России за заслуги в области международного военного и военно-технического сотрудничества, а также другие граждане РФ и иностранцы, оказывающие содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы. Медаль из металла золотистого цвета имеет форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне изображен картушный щит на диагонально перекрещенных мечах, с надписью "За укрепление боевого содружества". На оборотной стороне изображена эмблема российского военного ведомства, по кругу - рельефная надпись "Министерство обороны Российской Федерации". Медаль соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой с широкими оранжевыми и узкими черными, красными, голубыми и черными полосами.

https://ria.ru/20230504/pasechnik-1869590837.html

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, леонид пасечник, россия, луганская народная республика, сергей шойгу, минздрав лнр