https://ria.ru/20230505/medal-1869938282.html
Пасечник вручил медаль главе Минздрава ЛНР
Пасечник вручил медаль главе Минздрава ЛНР - РИА Новости, 05.05.2023
Пасечник вручил медаль главе Минздрава ЛНР
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник вручил министру здравоохранения региона Наталии Пащенко медаль Минобороны РФ "За укрепление боевого содружества". РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:09
2023-05-05T15:09
2023-05-05T15:09
общество
леонид пасечник
россия
луганская народная республика
сергей шойгу
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ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник вручил министру здравоохранения региона Наталии Пащенко медаль Минобороны РФ "За укрепление боевого содружества". По словам Пасечника, которые приводятся в его телеграм-канале, награда присуждена приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу "за эффективную работу и вклад в спасение жизней солдат". "Вручил ее лично", - написал Пасечник, проиллюстрировав публикацию фотографиями с церемонии вручения. Он также поблагодарил министра и ее команду "за бесперебойную и слаженную работу системы здравоохранения в тяжелых военных условиях". Пасечник добавил, что врученная Пащенко медаль – это "награда каждого врача, медсестры и санитарки" в республике. Медаль "За укрепление боевого содружества" учреждена приказом министра обороны РФ от 27 марта 1995 года. Ею награждаются военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных Сил России за заслуги в области международного военного и военно-технического сотрудничества, а также другие граждане РФ и иностранцы, оказывающие содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы. Медаль из металла золотистого цвета имеет форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне изображен картушный щит на диагонально перекрещенных мечах, с надписью "За укрепление боевого содружества". На оборотной стороне изображена эмблема российского военного ведомства, по кругу - рельефная надпись "Министерство обороны Российской Федерации". Медаль соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой с широкими оранжевыми и узкими черными, красными, голубыми и черными полосами.
https://ria.ru/20230504/pasechnik-1869590837.html
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общество, леонид пасечник, россия, луганская народная республика, сергей шойгу, минздрав лнр
Общество, Леонид Пасечник, Россия, Луганская Народная Республика, Сергей Шойгу, Минздрав ЛНР
Пасечник вручил медаль главе Минздрава ЛНР
Пасечник вручил главе Минздрава ЛНР Пащенко медаль "За укрепление боевого содружества"
ЛУГАНСК, 5 мая - РИА Новости.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник вручил министру здравоохранения региона Наталии Пащенко медаль
Минобороны РФ "За укрепление боевого содружества".
По словам Пасечника, которые приводятся в его телеграм-канале, награда присуждена приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу
"за эффективную работу и вклад в спасение жизней солдат". "Вручил ее лично", - написал Пасечник, проиллюстрировав публикацию фотографиями с церемонии вручения.
Он также поблагодарил министра и ее команду "за бесперебойную и слаженную работу системы здравоохранения в тяжелых военных условиях". Пасечник добавил, что врученная Пащенко медаль – это "награда каждого врача, медсестры и санитарки" в республике.
Медаль "За укрепление боевого содружества" учреждена приказом министра обороны РФ от 27 марта 1995 года. Ею награждаются военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных Сил России за заслуги в области международного военного и военно-технического сотрудничества, а также другие граждане РФ и иностранцы, оказывающие содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы.
Медаль из металла золотистого цвета имеет форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне изображен картушный щит на диагонально перекрещенных мечах, с надписью "За укрепление боевого содружества". На оборотной стороне изображена эмблема российского военного ведомства, по кругу - рельефная надпись "Министерство обороны Российской Федерации". Медаль соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой с широкими оранжевыми и узкими черными, красными, голубыми и черными полосами.
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