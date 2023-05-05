https://ria.ru/20230505/lemur-1869910296.html
В казанском зоопарке родился детеныш лемура
В казанском зоопарке родился детеныш лемура - РИА Новости, 05.05.2023
В казанском зоопарке родился детеныш лемура
Детеныш лемура появился на свет в Казани, пол малыша пока не известен, сообщил зоопарк "Река Замбези. Африка". РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:27
2023-05-05T13:27
2023-05-05T14:23
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КАЗАНЬ, 5 мая — РИА Новости. Детеныш лемура появился на свет в Казани, пол малыша пока не известен, сообщил зоопарк "Река Замбези. Африка". Новорожденный появился на свет 17 апреля, пока он неразлучен с мамой и до пяти месяцев будет питаться молоком. Как отметили в зоопарке, Марта — опытная и очень заботливая мама. Она уже приносила потомство: один детеныш родился в 2021 году, двойняшки — в 2022 году. Отмечается, что к сотрудникам зоопарка малыш относится с доверием и без страха.
https://ria.ru/20230505/tigritsa-1869809731.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
животные, россия, общество, республика татарстан (татарстан), казань
Хорошие новости, Животные, Россия, Общество, Республика Татарстан (Татарстан), Казань
В казанском зоопарке родился детеныш лемура
В казанском зоопарке "Река Замбези. Африка" родился детеныш лемура