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В казанском зоопарке родился детеныш лемура - РИА Новости, 05.05.2023
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13:27 05.05.2023 (обновлено: 14:23 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/lemur-1869910296.html
В казанском зоопарке родился детеныш лемура
В казанском зоопарке родился детеныш лемура - РИА Новости, 05.05.2023
В казанском зоопарке родился детеныш лемура
Детеныш лемура появился на свет в Казани, пол малыша пока не известен, сообщил зоопарк "Река Замбези. Африка". РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:27
2023-05-05T14:23
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КАЗАНЬ, 5 мая — РИА Новости. Детеныш лемура появился на свет в Казани, пол малыша пока не известен, сообщил зоопарк "Река Замбези. Африка". Новорожденный появился на свет 17 апреля, пока он неразлучен с мамой и до пяти месяцев будет питаться молоком. Как отметили в зоопарке, Марта — опытная и очень заботливая мама. Она уже приносила потомство: один детеныш родился в 2021 году, двойняшки — в 2022 году. Отмечается, что к сотрудникам зоопарка малыш относится с доверием и без страха.
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Хорошие новости, Животные, Россия, Общество, Республика Татарстан (Татарстан), Казань
В казанском зоопарке родился детеныш лемура

В казанском зоопарке "Река Замбези. Африка" родился детеныш лемура

© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства МосквыДетеныш кошачьих лемуров
Детеныш кошачьих лемуров - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Детеныш кошачьих лемуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 5 мая — РИА Новости. Детеныш лемура появился на свет в Казани, пол малыша пока не известен, сообщил зоопарк "Река Замбези. Африка".
«

"У взрослой самки лемура Марты родился малыш. <...> Сразу после рождения он зацепился за шерсть матери и постоянно висит на ней. Первые несколько месяцев Марта будет носить его на животе, позже детеныш переберется ей на спину", — говорится в публикации в Telegram-канале учреждения.

Новорожденный появился на свет 17 апреля, пока он неразлучен с мамой и до пяти месяцев будет питаться молоком.
Как отметили в зоопарке, Марта — опытная и очень заботливая мама. Она уже приносила потомство: один детеныш родился в 2021 году, двойняшки — в 2022 году.
Отмечается, что к сотрудникам зоопарка малыш относится с доверием и без страха.
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