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Глава МИД Турции планирует встретиться с Лавровым 10 мая в Москве - РИА Новости, 05.05.2023
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20:15 05.05.2023 (обновлено: 20:27 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/lavrov-1870063589.html
Глава МИД Турции планирует встретиться с Лавровым 10 мая в Москве
Глава МИД Турции планирует встретиться с Лавровым 10 мая в Москве - РИА Новости, 05.05.2023
Глава МИД Турции планирует встретиться с Лавровым 10 мая в Москве
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что планирует переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках четырехсторонней встречи в Москве по Сирии. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T20:15
2023-05-05T20:27
турция
москва
россия
иран
сергей лавров
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 5 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что планирует переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках четырехсторонней встречи в Москве по Сирии.Ранее Чавушоглу сообщил, что встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана планируется 10 мая в Москве."Сегодня мы получили от русских окончательное утверждение даты. Единственное - пока неизвестно, кто будет представлять Иран, иранская сторона тоже связалась с нами, там ситуация такова, что если глава МИД поедет в африканское турне с президентом (Ирана Эбрахимом) Раиси, к переговорам (в Москве) подключится другой представитель. Утром мы проведем всесторонние переговоры, а уже днем проведем переговоры с уважаемым господином Лавровым", - сказал Чавушоглу в интервью 24TV.
https://ria.ru/20230407/siriya-1863718540.html
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турция, москва, россия, иран, сергей лавров, мевлют чавушоглу
Турция, Москва, Россия, Иран, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции планирует встретиться с Лавровым 10 мая в Москве

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что планирует встретиться с Лавровым 10 мая в Москве

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 5 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что планирует переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках четырехсторонней встречи в Москве по Сирии.
Ранее Чавушоглу сообщил, что встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана планируется 10 мая в Москве.
"Сегодня мы получили от русских окончательное утверждение даты. Единственное - пока неизвестно, кто будет представлять Иран, иранская сторона тоже связалась с нами, там ситуация такова, что если глава МИД поедет в африканское турне с президентом (Ирана Эбрахимом) Раиси, к переговорам (в Москве) подключится другой представитель. Утром мы проведем всесторонние переговоры, а уже днем проведем переговоры с уважаемым господином Лавровым", - сказал Чавушоглу в интервью 24TV.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Лавров и Чавушоглу обсудили сирийское урегулирование
7 апреля, 12:28
 
ТурцияМоскваРоссияИранСергей ЛавровМевлют Чавушоглу
 
 
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