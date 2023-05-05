https://ria.ru/20230505/lavrov-1870063589.html

Глава МИД Турции планирует встретиться с Лавровым 10 мая в Москве

Глава МИД Турции планирует встретиться с Лавровым 10 мая в Москве - РИА Новости, 05.05.2023

Глава МИД Турции планирует встретиться с Лавровым 10 мая в Москве

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что планирует переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках четырехсторонней встречи в Москве по Сирии. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T20:15

2023-05-05T20:15

2023-05-05T20:27

турция

москва

россия

иран

сергей лавров

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 5 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что планирует переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в рамках четырехсторонней встречи в Москве по Сирии.Ранее Чавушоглу сообщил, что встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана планируется 10 мая в Москве."Сегодня мы получили от русских окончательное утверждение даты. Единственное - пока неизвестно, кто будет представлять Иран, иранская сторона тоже связалась с нами, там ситуация такова, что если глава МИД поедет в африканское турне с президентом (Ирана Эбрахимом) Раиси, к переговорам (в Москве) подключится другой представитель. Утром мы проведем всесторонние переговоры, а уже днем проведем переговоры с уважаемым господином Лавровым", - сказал Чавушоглу в интервью 24TV.

https://ria.ru/20230407/siriya-1863718540.html

турция

москва

россия

иран

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турция, москва, россия, иран, сергей лавров, мевлют чавушоглу