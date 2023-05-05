https://ria.ru/20230505/kuzbass-1869906325.html

Цивилев поручил подключить к проверке качества дорог новую лабораторию

Цивилев поручил подключить к проверке качества дорог новую лабораторию - РИА Новости, 05.05.2023

Цивилев поручил подключить к проверке качества дорог новую лабораторию

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил подключить к проверке качества кузбасских дорог новый лабораторный комплекс, сообщает пресс-служба на... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T13:15

2023-05-05T13:15

2023-05-05T13:16

кемеровская область

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 5 мая – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил подключить к проверке качества кузбасских дорог новый лабораторный комплекс, сообщает пресс-служба на сайте правительства региона. Уточняется, что дорожно-строительная лаборатория Института цифры КемГУ – это 20 единиц современного лабораторного измерительного оборудования (в том числе асфальто-анализатор, секторный уплотнитель, гираторный компактор). "Техника предназначена для проведения испытаний асфальтобетона, проверки состава и содержания битумного вяжущего, определения воздушных пустот, объемной и максимальной плотности, водостойкости. Испытания будут соответствовать ГОСТ 58401.1-2019 – 58401.23-2019", – уточняется в релизе. Лаборатория приступит к проверке качества дорожного полотна на построенных и отремонтированных участках в начале июня. С 2022 года на базе института цифры КемГУ ведется оснащение сектора цифровых дорожных технологий. Цель создаваемого центра – предоставление государственным и муниципальным заказчикам независимой, объективной информации о состоянии автомобильных дорог для дальнейшего принятия управленческих решений.

https://ria.ru/20230427/kuzbass-1868176623.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кемеровская область, сергей цивилев