https://ria.ru/20230505/kuzbass-1869906325.html
Цивилев поручил подключить к проверке качества дорог новую лабораторию
Цивилев поручил подключить к проверке качества дорог новую лабораторию - РИА Новости, 05.05.2023
Цивилев поручил подключить к проверке качества дорог новую лабораторию
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил подключить к проверке качества кузбасских дорог новый лабораторный комплекс, сообщает пресс-служба на... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:15
2023-05-05T13:15
2023-05-05T13:16
кемеровская область
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 5 мая – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил подключить к проверке качества кузбасских дорог новый лабораторный комплекс, сообщает пресс-служба на сайте правительства региона. Уточняется, что дорожно-строительная лаборатория Института цифры КемГУ – это 20 единиц современного лабораторного измерительного оборудования (в том числе асфальто-анализатор, секторный уплотнитель, гираторный компактор). "Техника предназначена для проведения испытаний асфальтобетона, проверки состава и содержания битумного вяжущего, определения воздушных пустот, объемной и максимальной плотности, водостойкости. Испытания будут соответствовать ГОСТ 58401.1-2019 – 58401.23-2019", – уточняется в релизе. Лаборатория приступит к проверке качества дорожного полотна на построенных и отремонтированных участках в начале июня. С 2022 года на базе института цифры КемГУ ведется оснащение сектора цифровых дорожных технологий. Цель создаваемого центра – предоставление государственным и муниципальным заказчикам независимой, объективной информации о состоянии автомобильных дорог для дальнейшего принятия управленческих решений.
https://ria.ru/20230427/kuzbass-1868176623.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, сергей цивилев
Кемеровская область, Сергей Цивилев
Цивилев поручил подключить к проверке качества дорог новую лабораторию
Губернатор Кузбасса Цивилев поручил подключить к проверке качества дорог новую лабораторию
КЕМЕРОВО, 5 мая – РИА Новости.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил подключить к проверке качества кузбасских дорог новый лабораторный комплекс, сообщает пресс-служба на сайте
правительства региона.
«
"В Кузбассе завершается проведение аттестации дорожно-строительной лаборатории Института цифры КемГУ (Кемеровского госуниверситета – ред.). С ее помощью в регионе будут контролировать качество дорожного строительства и ремонта. Соответствующее поручение дал губернатор Сергей Цивилев", – говорится в сообщении.
Уточняется, что дорожно-строительная лаборатория Института цифры КемГУ – это 20 единиц современного лабораторного измерительного оборудования (в том числе асфальто-анализатор, секторный уплотнитель, гираторный компактор).
"Техника предназначена для проведения испытаний асфальтобетона, проверки состава и содержания битумного вяжущего, определения воздушных пустот, объемной и максимальной плотности, водостойкости. Испытания будут соответствовать ГОСТ 58401.1-2019 – 58401.23-2019", – уточняется в релизе.
«
"Мы вкладываем большие ресурсы, чтобы дороги Кузбасса были удобными для людей и безопасными. Для этого выделяются средства из федерального и регионального бюджетов. Они должны быть использованы с толком. Наши специалисты сегодня готовы использовать самые современные технологии для проверки качества дорог", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Лаборатория приступит к проверке качества дорожного полотна на построенных и отремонтированных участках в начале июня.
С 2022 года на базе института цифры КемГУ ведется оснащение сектора цифровых дорожных технологий. Цель создаваемого центра – предоставление государственным и муниципальным заказчикам независимой, объективной информации о состоянии автомобильных дорог для дальнейшего принятия управленческих решений.
Сергей Цивилев объявил о начале дорожных работ в Кузбассе