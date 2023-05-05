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Цивилев поручил подключить к проверке качества дорог новую лабораторию - РИА Новости, 05.05.2023
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13:15 05.05.2023 (обновлено: 13:16 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/kuzbass-1869906325.html
Цивилев поручил подключить к проверке качества дорог новую лабораторию
Цивилев поручил подключить к проверке качества дорог новую лабораторию - РИА Новости, 05.05.2023
Цивилев поручил подключить к проверке качества дорог новую лабораторию
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил подключить к проверке качества кузбасских дорог новый лабораторный комплекс, сообщает пресс-служба на... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:15
2023-05-05T13:16
кемеровская область
сергей цивилев
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КЕМЕРОВО, 5 мая – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил подключить к проверке качества кузбасских дорог новый лабораторный комплекс, сообщает пресс-служба на сайте правительства региона. Уточняется, что дорожно-строительная лаборатория Института цифры КемГУ – это 20 единиц современного лабораторного измерительного оборудования (в том числе асфальто-анализатор, секторный уплотнитель, гираторный компактор). "Техника предназначена для проведения испытаний асфальтобетона, проверки состава и содержания битумного вяжущего, определения воздушных пустот, объемной и максимальной плотности, водостойкости. Испытания будут соответствовать ГОСТ 58401.1-2019 – 58401.23-2019", – уточняется в релизе. Лаборатория приступит к проверке качества дорожного полотна на построенных и отремонтированных участках в начале июня. С 2022 года на базе института цифры КемГУ ведется оснащение сектора цифровых дорожных технологий. Цель создаваемого центра – предоставление государственным и муниципальным заказчикам независимой, объективной информации о состоянии автомобильных дорог для дальнейшего принятия управленческих решений.
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кемеровская область, сергей цивилев
Кемеровская область, Сергей Цивилев
Цивилев поручил подключить к проверке качества дорог новую лабораторию

Губернатор Кузбасса Цивилев поручил подключить к проверке качества дорог новую лабораторию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРемонт дороги
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КЕМЕРОВО, 5 мая – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил подключить к проверке качества кузбасских дорог новый лабораторный комплекс, сообщает пресс-служба на сайте правительства региона.
«
"В Кузбассе завершается проведение аттестации дорожно-строительной лаборатории Института цифры КемГУ (Кемеровского госуниверситета – ред.). С ее помощью в регионе будут контролировать качество дорожного строительства и ремонта. Соответствующее поручение дал губернатор Сергей Цивилев", – говорится в сообщении.
Уточняется, что дорожно-строительная лаборатория Института цифры КемГУ – это 20 единиц современного лабораторного измерительного оборудования (в том числе асфальто-анализатор, секторный уплотнитель, гираторный компактор).
"Техника предназначена для проведения испытаний асфальтобетона, проверки состава и содержания битумного вяжущего, определения воздушных пустот, объемной и максимальной плотности, водостойкости. Испытания будут соответствовать ГОСТ 58401.1-2019 – 58401.23-2019", – уточняется в релизе.
«
"Мы вкладываем большие ресурсы, чтобы дороги Кузбасса были удобными для людей и безопасными. Для этого выделяются средства из федерального и регионального бюджетов. Они должны быть использованы с толком. Наши специалисты сегодня готовы использовать самые современные технологии для проверки качества дорог", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Лаборатория приступит к проверке качества дорожного полотна на построенных и отремонтированных участках в начале июня.
С 2022 года на базе института цифры КемГУ ведется оснащение сектора цифровых дорожных технологий. Цель создаваемого центра – предоставление государственным и муниципальным заказчикам независимой, объективной информации о состоянии автомобильных дорог для дальнейшего принятия управленческих решений.
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