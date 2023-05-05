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Официальный курс доллара на длинные выходные составил 76,82 рубля
Официальный курс доллара на длинные выходные составил 76,82 рубля - РИА Новости, 05.05.2023
Официальный курс доллара на длинные выходные составил 76,82 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 1,7932 рубля - до 76,8207 рубля, курс юаня - на 23,3 копейки, до 11,1158 рубля,... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:21
2023-05-05T16:21
2023-05-05T16:21
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ с субботы, снизился на 1,7932 рубля - до 76,8207 рубля, курс юаня - на 23,3 копейки, до 11,1158 рубля, евро - на 2,0913 рубля, до 84,9073 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на длинные выходные составил 76,82 рубля
Официальный курс доллара на выходные опустился до 76,82 рубля, евро — до 84,91 рубля