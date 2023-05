https://ria.ru/20230505/krizis-1869800328.html

Американский фондовый рынок захлестнула волна распродаж региональных банков

Американский фондовый рынок захлестнула волна распродаж региональных банков - РИА Новости, 05.05.2023

Американский фондовый рынок захлестнула волна распродаж региональных банков

Американский фондовый рынок захлестнула волна распродаж акций региональных банков в попытке инвесторов избавиться от ценных бумаг кредитных организаций,... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T00:49

2023-05-05T00:49

2023-05-05T00:49

сша

калифорния

джером пауэлл

федеральная резервная система сша

first republic bank

silicon valley bank

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568233147_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c0f92b317050b100513530a9bcbca37.jpg

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Американский фондовый рынок захлестнула волна распродаж акций региональных банков в попытке инвесторов избавиться от ценных бумаг кредитных организаций, считающихся претендентами на роль очередной рухнувшей организации. Масштабная коррекция на американском рынке началась в марте после того, как регуляторы штата Калифорния закрыли входивший в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Также 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта - аналогичного нью-йоркского Signature Bank. Новый виток обесценения акций региональных банков стартовал в понедельник после того, как First Republic Bank был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), которая в то же время приняла заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму почти 230 миллиардов долларов и депозитами более чем на 100 миллиардов. На торговой сессии в четверг акции банковской корпорации PacWest Bancorp опускались до рекордного уровня в 2,5 доллара за акцию, обесцениваясь более чем в 10 раз по сравнению со значением на начало марта, когда бумаги торговались выше 26 долларов за акцию. При этом еще в понедельник, 1 мая, их стоимость превышала 10,4 доллара. Распродажи акций PacWest Bancorp усилились после того, как в среду банк заявил о рассмотрении всех возможных сценариев повышения своей стоимости. "Компания продолжит оценивать все варианты максимизации ценности для акционеров", - говорилось в заявлении банка, которое цитировал телеканал CNBC, отмечая, что кредитная организация ведет переговоры с партнерами и инвесторами. Также страхи участников фондового рынка коснулись и американского банка Western Alliance. В четверг Financial Times со ссылкой на два источника сообщала, что эта компания изучает "стратегические варианты, включая потенциальную продажу всего бизнеса, или его части". На этом фоне акции Western Alliance тестировали многолетние минимумы в 11,3 доллара за акцию, однако после опровержения банком публикации издания смогли подняться до 18,2 доллара, что по-прежнему более чем в 4 раза ниже мартовских показателей. По данным газеты New York Times, опционные трейдеры остаются пессимистично настроены в отношении обоих указанных банков и делают ставку на дальнейшее снижение стоимости бумаг PacWest Bancorp и Western Alliance. К концу сессии в четверг аналитики издания насчитали свыше 335 тысяч контрактов на опционы по акциям компаний, из которых 70% позволяют участникам рынка избавляться от ценных бумаг по фиксированной цене в случае снижения их стоимости. Под коррекцию рынка попал и банк First Horizon, чьи акции только за четверг рухнули на треть до 10 долларов и почти в 2,5 раза с конца февраля. Очередным поводом для распродаж оказалось решение руководства компании отозвать сделку в 13,4 миллиарда долларов по слиянию с другим американским банком TD-Bank из-за отсутствия ясности в ее согласовании регуляторами в США. Также более чем на 12% за день успели подешеветь акции региональных банков Zions Bankcorp и Comerica Bank на фоне неопределенности в судьбе банковского сектора США. Что касается крупнейших участников финансового сектора США, то их акции в четверг тоже упали в цене, хотя коррекция оказалась значительно ниже, чем у региональных банков. В частности, бумаги JPMorgan Chase потеряли порядка 1,4%, Citigroup - 1,7%, Bank of America - 3,1%, а Wells Fargo - 4,2%. В среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что перед центробанком не стоит задача проводить консолидацию банковского сектора США, однако регулятор допускает исключения, как в случае покупки рухнувшего FRB финансовой корпорацией JPMorgan Chase. Он также пообещал мониторить условия на рынке, извлечь правильные уроки из недавних крахов и работать над предотвращением таких повторений.

https://ria.ru/20230504/defolt-1869543874.html

https://ria.ru/20230504/frs-1869538228.html

https://ria.ru/20230504/fond-1869681189.html

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, калифорния, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, first republic bank, silicon valley bank