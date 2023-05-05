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В Минздраве прокомментировали решение ВОЗ о завершении пандемии COVID-19 - РИА Новости, 05.05.2023
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16:58 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/koronavirus-1869978506.html
В Минздраве прокомментировали решение ВОЗ о завершении пандемии COVID-19
В Минздраве прокомментировали решение ВОЗ о завершении пандемии COVID-19 - РИА Новости, 05.05.2023
В Минздраве прокомментировали решение ВОЗ о завершении пандемии COVID-19
Циркуляция коронавируса пока продолжается, меры профилактики остаются актуальными, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:58
2023-05-05T16:58
здоровье - общество
россия
алексей кузнецов
воз
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Циркуляция коронавируса пока продолжается, меры профилактики остаются актуальными, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году.
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здоровье - общество, россия, алексей кузнецов, воз, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Россия, Алексей Кузнецов, ВОЗ, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В Минздраве прокомментировали решение ВОЗ о завершении пандемии COVID-19

Минздрав: циркуляция коронавируса пока продолжается, меры профилактики актуальны

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Циркуляция коронавируса пока продолжается, меры профилактики остаются актуальными, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году.
«
"Наши врачи продолжат оказывать медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в полном объеме. Но, к сожалению, циркуляция вируса пока продолжается, и профилактические меры, в том числе ревакцинация для групп риска – пожилых и лиц с хроническими заболеваниями, остаются по-прежнему актуальными", - сказал Кузнецов.
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Здоровье - ОбществоРоссияАлексей КузнецовВОЗКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииРаспространение коронавируса
 
 
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