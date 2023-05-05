https://ria.ru/20230505/koronavirus-1869978506.html
В Минздраве прокомментировали решение ВОЗ о завершении пандемии COVID-19
В Минздраве прокомментировали решение ВОЗ о завершении пандемии COVID-19 - РИА Новости, 05.05.2023
В Минздраве прокомментировали решение ВОЗ о завершении пандемии COVID-19
Циркуляция коронавируса пока продолжается, меры профилактики остаются актуальными, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:58
2023-05-05T16:58
2023-05-05T16:58
здоровье - общество
россия
алексей кузнецов
воз
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коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Циркуляция коронавируса пока продолжается, меры профилактики остаются актуальными, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году.
https://ria.ru/20230503/covid-19-1869303522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Минздраве прокомментировали решение ВОЗ о завершении пандемии COVID-19
Минздрав: циркуляция коронавируса пока продолжается, меры профилактики актуальны