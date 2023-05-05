В Минздраве прокомментировали решение ВОЗ о завершении пандемии COVID-19

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"Наши врачи продолжат оказывать медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в полном объеме. Но, к сожалению, циркуляция вируса пока продолжается, и профилактические меры, в том числе ревакцинация для групп риска – пожилых и лиц с хроническими заболеваниями, остаются по-прежнему актуальными", - сказал Кузнецов.