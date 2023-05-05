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В Москве за сутки госпитализировали 71 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 71 человека с COVID-19 - РИА Новости, 05.05.2023
В Москве за сутки госпитализировали 71 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 577 случаев COVID-19, восемь человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:14
2023-05-05T11:14
2023-05-05T11:14
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 577 случаев COVID-19, восемь человек скончались, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 577, госпитализированы 71 человек, выздоровели 808 человек, восемь человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне выявили 763 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 509 147 случая коронавируса, выздоровели 3 320 949 человек, умерли 48 725 человека.
https://ria.ru/20230428/vaktsina-1868439195.html
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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 71 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 577 новых случаев COVID-19, умерли восемь человек