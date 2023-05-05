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В России за сутки госпитализировали 773 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 05.05.2023
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11:02 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/koronavirus-1869849799.html
В России за сутки госпитализировали 773 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 773 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 05.05.2023
В России за сутки госпитализировали 773 заболевших COVID-19
Более 4 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, умерли 32 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:02
2023-05-05T11:02
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 4 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, умерли 32 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 773 человека, на 16,8% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 28 субъектах, снижение - в 44 регионах, в остальных 13 ситуация осталась без изменений. "Выздоровело за сутки 6667 человек, или на 10,9% меньше в сравнении с 4 мая 2023 года. Выявлено 4215 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 32 человека", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 773 заболевших COVID-19

В России за сутки выявили 4215 случаев COVID-19, выздоровели 6667, умерли 32 человека

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Более 4 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, умерли 32 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 773 человека, на 16,8% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 28 субъектах, снижение - в 44 регионах, в остальных 13 ситуация осталась без изменений.
"Выздоровело за сутки 6667 человек, или на 10,9% меньше в сравнении с 4 мая 2023 года. Выявлено 4215 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 32 человека", - говорится в сообщении.
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