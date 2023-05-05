https://ria.ru/20230505/konkurs-1869862009.html

Конкурс "Возможности без границ" пройдет во всех российских регионах

Конкурс "Возможности без границ" пройдет во всех российских регионах - РИА Новости, 05.05.2023

Конкурс "Возможности без границ" пройдет во всех российских регионах

В Год педагога и наставника в рамках Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T11:32

2023-05-05T11:32

2023-05-05T11:34

год педагога и наставника

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Год педагога и наставника в рамках Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" проходит всероссийский конкурс "Возможности без границ", сообщили в Министерстве просвещения. Участникам предстоит создать арт-объект, который будет воплощать этнокультурный образ разных регионов страны.Конкурс проходит в три этапа, участвовать в нем можно как индивидуально, так и в составе группы. Первый этап продлится до 10 июня, прием работ осуществляется до 3 июня. Региональные центры развития движения "Абилимпикс" определят участника или команду, которая представит свою работу на следующем этапе.С 13 по 30 июня состоится второй этап: это открытое голосование в официальной группе "Абилимпикс" в социальной сети "ВКонтакте". По результатам голосования будут определены десять лучших арт-объектов.Третий этап проводится в ходе финала Национального чемпионата "Абилимпикс", который пройдет в Москве с 20 по 23 октября. На выставке работ финалистов жюри назовет три лучших объекта.Награждение призеров конкурса состоится на церемонии закрытия Национального чемпионата "Абилимпикс"."Абилимпикс" – самое массовое движение поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.В России конкурсы "Абилимпикс" проходят с 2015 года, они организованы Минпросвещения России в рамках нацпроекта "Образование".За это время чемпионатное движение "Абилимпикс" показало себя эффективной моделью комплексной профессиональной реабилитации, которое включило все ее этапы, а также стало важнейшим инструментом формирования единого инклюзивного образовательного пространства, доступного для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.С 2022 года конкурс организуется для студентов, специалистов, а также школьников.Оператором конкурса "Возможности без границ" выступает Институт развития профессионального образования.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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