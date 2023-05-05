Рейтинг@Mail.ru
Конкурс "Возможности без границ" пройдет во всех российских регионах - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:32 05.05.2023 (обновлено: 11:34 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/konkurs-1869862009.html
Конкурс "Возможности без границ" пройдет во всех российских регионах
Конкурс "Возможности без границ" пройдет во всех российских регионах - РИА Новости, 05.05.2023
Конкурс "Возможности без границ" пройдет во всех российских регионах
В Год педагога и наставника в рамках Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:32
2023-05-05T11:34
год педагога и наставника
общество
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585535396_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_68dfa622be4da4b935630d03d00b6308.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Год педагога и наставника в рамках Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" проходит всероссийский конкурс "Возможности без границ", сообщили в Министерстве просвещения. Участникам предстоит создать арт-объект, который будет воплощать этнокультурный образ разных регионов страны.Конкурс проходит в три этапа, участвовать в нем можно как индивидуально, так и в составе группы. Первый этап продлится до 10 июня, прием работ осуществляется до 3 июня. Региональные центры развития движения "Абилимпикс" определят участника или команду, которая представит свою работу на следующем этапе.С 13 по 30 июня состоится второй этап: это открытое голосование в официальной группе "Абилимпикс" в социальной сети "ВКонтакте". По результатам голосования будут определены десять лучших арт-объектов.Третий этап проводится в ходе финала Национального чемпионата "Абилимпикс", который пройдет в Москве с 20 по 23 октября. На выставке работ финалистов жюри назовет три лучших объекта.Награждение призеров конкурса состоится на церемонии закрытия Национального чемпионата "Абилимпикс"."Абилимпикс" – самое массовое движение поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.В России конкурсы "Абилимпикс" проходят с 2015 года, они организованы Минпросвещения России в рамках нацпроекта "Образование".За это время чемпионатное движение "Абилимпикс" показало себя эффективной моделью комплексной профессиональной реабилитации, которое включило все ее этапы, а также стало важнейшим инструментом формирования единого инклюзивного образовательного пространства, доступного для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.С 2022 года конкурс организуется для студентов, специалистов, а также школьников.Оператором конкурса "Возможности без границ" выступает Институт развития профессионального образования.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585535396_122:0:1022:675_1920x0_80_0_0_adfe0d069cac2ed2966e780bd80192cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, социальный навигатор
Год педагога и наставника, Общество, Социальный навигатор

Конкурс "Возможности без границ" пройдет во всех российских регионах

© Фото : АбилимпиксУчастница национального чемпионата по профессиональному мастерству "Абилимпикс"
Участница национального чемпионата по профессиональному мастерству Абилимпикс - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : Абилимпикс
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. В Год педагога и наставника в рамках Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" проходит всероссийский конкурс "Возможности без границ", сообщили в Министерстве просвещения. Участникам предстоит создать арт-объект, который будет воплощать этнокультурный образ разных регионов страны.
Конкурс проходит в три этапа, участвовать в нем можно как индивидуально, так и в составе группы. Первый этап продлится до 10 июня, прием работ осуществляется до 3 июня. Региональные центры развития движения "Абилимпикс" определят участника или команду, которая представит свою работу на следующем этапе.
С 13 по 30 июня состоится второй этап: это открытое голосование в официальной группе "Абилимпикс" в социальной сети "ВКонтакте". По результатам голосования будут определены десять лучших арт-объектов.
Третий этап проводится в ходе финала Национального чемпионата "Абилимпикс", который пройдет в Москве с 20 по 23 октября. На выставке работ финалистов жюри назовет три лучших объекта.
Награждение призеров конкурса состоится на церемонии закрытия Национального чемпионата "Абилимпикс".
"Абилимпикс" – самое массовое движение поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья.
В России конкурсы "Абилимпикс" проходят с 2015 года, они организованы Минпросвещения России в рамках нацпроекта "Образование".
За это время чемпионатное движение "Абилимпикс" показало себя эффективной моделью комплексной профессиональной реабилитации, которое включило все ее этапы, а также стало важнейшим инструментом формирования единого инклюзивного образовательного пространства, доступного для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
С 2022 года конкурс организуется для студентов, специалистов, а также школьников.
Оператором конкурса "Возможности без границ" выступает Институт развития профессионального образования.
 
Год педагога и наставникаОбществоСоциальный навигатор
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала