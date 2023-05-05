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В Чувашии трехлетний ребенок упал в водопроводный колодец
В Чувашии трехлетний ребенок упал в водопроводный колодец - РИА Новости, 05.05.2023
В Чувашии трехлетний ребенок упал в водопроводный колодец
Трехлетний мальчик провалился в водопроводный колодец в поселке Урмары в Чувашии, его спасли, проводится доследственная проверка, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:14
2023-05-05T17:14
2023-05-05T17:14
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Трехлетний мальчик провалился в водопроводный колодец в поселке Урмары в Чувашии, его спасли, проводится доследственная проверка, сообщает в Telegram-канале следственное управление СК РФ по Чувашии. По предварительным данным, 4 мая около 16.30 на улице Заводской поселка Урмары трехлетний ребенок во время прогулки во дворе своего дома упал в смотровой колодец водопроводной сети глубиной около 3 метров. Мальчик жив и не получил серьезных телесных повреждений. "Организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе конкретные лица, ответственные за содержание водопроводной сети", - говорится в сообщении регионального СУСК.Как рассказали РИА Новости в прокуратуре Чувашии, ребенка спасли прохожие, мальчик отделался несколькими синяками. "По предварительным данным, мальчик сам, играя, поднял пластиковый люк и провалился. Прокуратура внесла представление в организацию ЖКХ, люк уже заменили на чугунный", - заявил собеседник агентства.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии трехлетний ребенок упал в водопроводный колодец
В Чувашии трехлетнего ребенка, упавшего в водопроводный колодец, спасли прохожие
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости.
Трехлетний мальчик провалился в водопроводный колодец в поселке Урмары в Чувашии, его спасли, проводится доследственная проверка, сообщает в Telegram-канале
следственное управление СК РФ по Чувашии.
По предварительным данным, 4 мая около 16.30 на улице Заводской поселка Урмары трехлетний ребенок во время прогулки во дворе своего дома упал в смотровой колодец водопроводной сети глубиной около 3 метров. Мальчик жив и не получил серьезных телесных повреждений.
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"Организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе конкретные лица, ответственные за содержание водопроводной сети", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Как рассказали РИА Новости в прокуратуре Чувашии, ребенка спасли прохожие, мальчик отделался несколькими синяками.
"По предварительным данным, мальчик сам, играя, поднял пластиковый люк и провалился. Прокуратура внесла представление в организацию ЖКХ, люк уже заменили на чугунный", - заявил собеседник агентства.
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