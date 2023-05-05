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В Чувашии трехлетний ребенок упал в водопроводный колодец

В Чувашии трехлетний ребенок упал в водопроводный колодец - РИА Новости, 05.05.2023

В Чувашии трехлетний ребенок упал в водопроводный колодец

Трехлетний мальчик провалился в водопроводный колодец в поселке Урмары в Чувашии, его спасли, проводится доследственная проверка, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:14

2023-05-05T17:14

2023-05-05T17:14

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Трехлетний мальчик провалился в водопроводный колодец в поселке Урмары в Чувашии, его спасли, проводится доследственная проверка, сообщает в Telegram-канале следственное управление СК РФ по Чувашии. По предварительным данным, 4 мая около 16.30 на улице Заводской поселка Урмары трехлетний ребенок во время прогулки во дворе своего дома упал в смотровой колодец водопроводной сети глубиной около 3 метров. Мальчик жив и не получил серьезных телесных повреждений. "Организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе конкретные лица, ответственные за содержание водопроводной сети", - говорится в сообщении регионального СУСК.Как рассказали РИА Новости в прокуратуре Чувашии, ребенка спасли прохожие, мальчик отделался несколькими синяками. "По предварительным данным, мальчик сам, играя, поднял пластиковый люк и провалился. Прокуратура внесла представление в организацию ЖКХ, люк уже заменили на чугунный", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230502/ozhog-1869189844.html

https://ria.ru/20230504/detsad-1869672539.html

россия

чувашская республика (чувашия)

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)