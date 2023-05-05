Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии трехлетний ребенок упал в водопроводный колодец - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/kolodets-1869987806.html
В Чувашии трехлетний ребенок упал в водопроводный колодец
В Чувашии трехлетний ребенок упал в водопроводный колодец - РИА Новости, 05.05.2023
В Чувашии трехлетний ребенок упал в водопроводный колодец
Трехлетний мальчик провалился в водопроводный колодец в поселке Урмары в Чувашии, его спасли, проводится доследственная проверка, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:14
2023-05-05T17:14
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869982539_0:0:1137:640_1920x0_80_0_0_23f391710d4a762c791378f9b5304886.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Трехлетний мальчик провалился в водопроводный колодец в поселке Урмары в Чувашии, его спасли, проводится доследственная проверка, сообщает в Telegram-канале следственное управление СК РФ по Чувашии. По предварительным данным, 4 мая около 16.30 на улице Заводской поселка Урмары трехлетний ребенок во время прогулки во дворе своего дома упал в смотровой колодец водопроводной сети глубиной около 3 метров. Мальчик жив и не получил серьезных телесных повреждений. "Организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе конкретные лица, ответственные за содержание водопроводной сети", - говорится в сообщении регионального СУСК.Как рассказали РИА Новости в прокуратуре Чувашии, ребенка спасли прохожие, мальчик отделался несколькими синяками. "По предварительным данным, мальчик сам, играя, поднял пластиковый люк и провалился. Прокуратура внесла представление в организацию ЖКХ, люк уже заменили на чугунный", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230502/ozhog-1869189844.html
https://ria.ru/20230504/detsad-1869672539.html
россия
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869982539_1:0:1137:852_1920x0_80_0_0_4e9afaf892f96f669d3b4c01946160c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии трехлетний ребенок упал в водопроводный колодец

В Чувашии трехлетнего ребенка, упавшего в водопроводный колодец, спасли прохожие

© Фото : СУ СКР по Чувашской РеспубликеКолодец в поселке Урмары Чувашской Республике, в который упал ребенок
Колодец в поселке Урмары Чувашской Республике, в который упал ребенок - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : СУ СКР по Чувашской Республике
Колодец в поселке Урмары Чувашской Республике, в который упал ребенок
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Трехлетний мальчик провалился в водопроводный колодец в поселке Урмары в Чувашии, его спасли, проводится доследственная проверка, сообщает в Telegram-канале следственное управление СК РФ по Чувашии.
По предварительным данным, 4 мая около 16.30 на улице Заводской поселка Урмары трехлетний ребенок во время прогулки во дворе своего дома упал в смотровой колодец водопроводной сети глубиной около 3 метров. Мальчик жив и не получил серьезных телесных повреждений.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Ребенок обжег пищевод, выпив сока в московском кафе
2 мая, 15:56
"Организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе конкретные лица, ответственные за содержание водопроводной сети", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Как рассказали РИА Новости в прокуратуре Чувашии, ребенка спасли прохожие, мальчик отделался несколькими синяками.
"По предварительным данным, мальчик сам, играя, поднял пластиковый люк и провалился. Прокуратура внесла представление в организацию ЖКХ, люк уже заменили на чугунный", - заявил собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
В Тобольске ребенок погиб на прогулке в детсаду
4 мая, 14:34
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Чувашская Республика (Чувашия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала