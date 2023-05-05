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Пенсионерка из Оренбурга передала детскому дому в ЛНР более ста книг
Пенсионерка из Оренбурга передала детскому дому в ЛНР более ста книг - РИА Новости, 05.05.2023
Пенсионерка из Оренбурга передала детскому дому в ЛНР более ста книг
Пенсионерка из Оренбургской области передала в детский дом в ЛНР более 100 книг из личной библиотеки, сообщили РИА Новости в региональном отделении партии... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:11
2023-05-05T18:11
2023-05-05T18:11
специальная военная операция на украине
оренбург
оренбургская область
луганская народная республика
единая россия
надежные люди
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УФА, 4 мая – РИА Новости. Пенсионерка из Оренбургской области передала в детский дом в ЛНР более 100 книг из личной библиотеки, сообщили РИА Новости в региональном отделении партии "Единая Россия". "Единая Россия" совместно с благотворительным фондом "Наша семья" организовали отправку гуманитарной помощи детям. Для них собрали продукты питания, одежду, игрушки, сладости и средства личной гигиены. С благотворительной миссией оренбуржцы посетили 4 детских дома Луганской народной республики. Также необходимая гуманитарная помощь была собрана и для военнослужащих", - говорится в сообщении. По данным регионального отделения, пенсионерка из Оренбурга передала в детский дом целую коллекцию книг из собственной библиотеки. "Женщина отправила детям более 100 книг, в основном это классическая литература", - пояснили в региональном отделении партии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбург, оренбургская область, луганская народная республика, единая россия, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Оренбург, Оренбургская область, Луганская Народная Республика, Единая Россия, Надежные люди
Пенсионерка из Оренбурга передала детскому дому в ЛНР более ста книг
Оренбургская пенсионерка передала детскому дому в ЛНР более ста книг из личной библиотеки
УФА, 4 мая – РИА Новости. Пенсионерка из Оренбургской области передала в детский дом в ЛНР более 100 книг из личной библиотеки, сообщили РИА Новости в региональном отделении партии "Единая Россия".
"Единая Россия" совместно с благотворительным фондом "Наша семья" организовали отправку гуманитарной помощи детям. Для них собрали продукты питания, одежду, игрушки, сладости и средства личной гигиены. С благотворительной миссией оренбуржцы посетили 4 детских дома Луганской народной республики. Также необходимая гуманитарная помощь была собрана и для военнослужащих", - говорится в сообщении.
По данным регионального отделения, пенсионерка из Оренбурга передала в детский дом целую коллекцию книг из собственной библиотеки. "Женщина отправила детям более 100 книг, в основном это классическая литература", - пояснили в региональном отделении партии.