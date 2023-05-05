https://ria.ru/20230505/knigi-1870017512.html

Пенсионерка из Оренбурга передала детскому дому в ЛНР более ста книг

Пенсионерка из Оренбурга передала детскому дому в ЛНР более ста книг - РИА Новости, 05.05.2023

Пенсионерка из Оренбурга передала детскому дому в ЛНР более ста книг

Пенсионерка из Оренбургской области передала в детский дом в ЛНР более 100 книг из личной библиотеки, сообщили РИА Новости в региональном отделении партии... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T18:11

2023-05-05T18:11

2023-05-05T18:11

специальная военная операция на украине

оренбург

оренбургская область

луганская народная республика

единая россия

надежные люди

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870016022_33:0:991:539_1920x0_80_0_0_639ab411fc80dacf4412a736c4f5f92d.jpg

УФА, 4 мая – РИА Новости. Пенсионерка из Оренбургской области передала в детский дом в ЛНР более 100 книг из личной библиотеки, сообщили РИА Новости в региональном отделении партии "Единая Россия". "Единая Россия" совместно с благотворительным фондом "Наша семья" организовали отправку гуманитарной помощи детям. Для них собрали продукты питания, одежду, игрушки, сладости и средства личной гигиены. С благотворительной миссией оренбуржцы посетили 4 детских дома Луганской народной республики. Также необходимая гуманитарная помощь была собрана и для военнослужащих", - говорится в сообщении. По данным регионального отделения, пенсионерка из Оренбурга передала в детский дом целую коллекцию книг из собственной библиотеки. "Женщина отправила детям более 100 книг, в основном это классическая литература", - пояснили в региональном отделении партии.

оренбург

оренбургская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оренбург, оренбургская область, луганская народная республика, единая россия, надежные люди