Рейтинг@Mail.ru
Пенсионерка из Оренбурга передала детскому дому в ЛНР более ста книг - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/knigi-1870017512.html
Пенсионерка из Оренбурга передала детскому дому в ЛНР более ста книг
Пенсионерка из Оренбурга передала детскому дому в ЛНР более ста книг - РИА Новости, 05.05.2023
Пенсионерка из Оренбурга передала детскому дому в ЛНР более ста книг
Пенсионерка из Оренбургской области передала в детский дом в ЛНР более 100 книг из личной библиотеки, сообщили РИА Новости в региональном отделении партии... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:11
2023-05-05T18:11
специальная военная операция на украине
оренбург
оренбургская область
луганская народная республика
единая россия
надежные люди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870016022_33:0:991:539_1920x0_80_0_0_639ab411fc80dacf4412a736c4f5f92d.jpg
УФА, 4 мая – РИА Новости. Пенсионерка из Оренбургской области передала в детский дом в ЛНР более 100 книг из личной библиотеки, сообщили РИА Новости в региональном отделении партии "Единая Россия". "Единая Россия" совместно с благотворительным фондом "Наша семья" организовали отправку гуманитарной помощи детям. Для них собрали продукты питания, одежду, игрушки, сладости и средства личной гигиены. С благотворительной миссией оренбуржцы посетили 4 детских дома Луганской народной республики. Также необходимая гуманитарная помощь была собрана и для военнослужащих", - говорится в сообщении. По данным регионального отделения, пенсионерка из Оренбурга передала в детский дом целую коллекцию книг из собственной библиотеки. "Женщина отправила детям более 100 книг, в основном это классическая литература", - пояснили в региональном отделении партии.
оренбург
оренбургская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1870016022_153:0:872:539_1920x0_80_0_0_3b8dc8c42f5753af4b48d233dcf4e1a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оренбург, оренбургская область, луганская народная республика, единая россия, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Оренбург, Оренбургская область, Луганская Народная Республика, Единая Россия, Надежные люди
Пенсионерка из Оренбурга передала детскому дому в ЛНР более ста книг

Оренбургская пенсионерка передала детскому дому в ЛНР более ста книг из личной библиотеки

© Фото : Региональное отделение партии "Единая Россия" по Оренбургской областиПенсионерка из Оренбурга передала детскому дому в ЛНР более 100 книг
Пенсионерка из Оренбурга передала детскому дому в ЛНР более 100 книг - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : Региональное отделение партии "Единая Россия" по Оренбургской области
Пенсионерка из Оренбурга передала детскому дому в ЛНР более 100 книг
Читать ria.ru в
УФА, 4 мая – РИА Новости. Пенсионерка из Оренбургской области передала в детский дом в ЛНР более 100 книг из личной библиотеки, сообщили РИА Новости в региональном отделении партии "Единая Россия".
"Единая Россия" совместно с благотворительным фондом "Наша семья" организовали отправку гуманитарной помощи детям. Для них собрали продукты питания, одежду, игрушки, сладости и средства личной гигиены. С благотворительной миссией оренбуржцы посетили 4 детских дома Луганской народной республики. Также необходимая гуманитарная помощь была собрана и для военнослужащих", - говорится в сообщении.
По данным регионального отделения, пенсионерка из Оренбурга передала в детский дом целую коллекцию книг из собственной библиотеки. "Женщина отправила детям более 100 книг, в основном это классическая литература", - пояснили в региональном отделении партии.
© Фото : Региональное отделение партии "Единая Россия" по Оренбургской областиПенсионерка из Оренбурга передала детскому дому в ЛНР более 100 книг
Пенсионерка из Оренбурга передала детскому дому в ЛНР более 100 книг - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : Региональное отделение партии "Единая Россия" по Оренбургской области
Пенсионерка из Оренбурга передала детскому дому в ЛНР более 100 книг
 
Специальная военная операция на УкраинеОренбургОренбургская областьЛуганская Народная РеспубликаЕдиная РоссияНадежные люди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала