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Эксперт объяснила, как защитить себя от клещей - РИА Новости, 05.05.2023
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05:38 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/kleschi-1869812981.html
Эксперт объяснила, как защитить себя от клещей
Эксперт объяснила, как защитить себя от клещей - РИА Новости, 05.05.2023
Эксперт объяснила, как защитить себя от клещей
Россиянам будет легче обнаружить и избежать клещей при отдыхе на природе весной, если они выберут светлую одежду, максимально защищающую кожу, рассказала РИА... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T05:38
2023-05-05T05:38
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россиянам будет легче обнаружить и избежать клещей при отдыхе на природе весной, если они выберут светлую одежду, максимально защищающую кожу, рассказала РИА Новости специалист "Инвитро-Урал" Алена Гуляева. Она добавила, что при нахождении клеща для его удаления лучше обратиться в ближайшее медучреждение (травмпункт, поликлиника). Однако если такой возможности нет, его нужно удалить самостоятельно при помощи пинцета или специальных выкручивателей, которые продаются в аптеке. После удаления клеща его нужно сдать на анализ в лабораторию. В случае обнаружения антигена вируса клещевого энцефалита в насекомом, в течение 72 часов от момента укуса по назначению врача проводят экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином. Специалист также рассказала об основных симптомах, которые указывают на возможной укус, если насекомое не было обнаружено. По ее словам, следует обратить внимание на покраснение кожи, зуд, повышение температуры тела, появление головной боли, понижение артериального давления, учащенное биение сердца, появление высыпаний на коже, увеличение лимфоузлов, а также на постоянное ощущение слабости. При появлении вышеперечисленных симптомов рекомендуется обратиться к врачу для проведения диагностики. Однако нет необходимости сразу сдавать анализ крови на вирус клещевого энцефалита, так как за короткий срок в организме просто не успевают выработаться антитела. Антитела (IgM) к вирусу клещевого энцефалита появляются в крови через две недели после присасывания клеща. "Периодически осматривайте себя, детей, друзей и животных, с которыми пошли в лес или парк. Вернувшись, внимательно проверьте свою одежду и обувь. Затем отправьте вещи в стирку и внимательно осмотрите и ощупайте себя под коленками, проверьте подмышки, спину и голову: это излюбленные места укусов клещей. Домашних животных тоже важно тщательно осмотреть", - заключила Гуляева.
https://ria.ru/20230503/kleschi-1749300197.html
РИА Новости
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общество
Общество
Эксперт объяснила, как защитить себя от клещей

Специалист Гуляева: обнаружить клещей при отдыхе на природе весной поможет светлая одежда

© Pixabay / Erik_KaritsКлещ
Клещ - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Pixabay / Erik_Karits
Клещ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россиянам будет легче обнаружить и избежать клещей при отдыхе на природе весной, если они выберут светлую одежду, максимально защищающую кожу, рассказала РИА Новости специалист "Инвитро-Урал" Алена Гуляева.
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"Клещи не падают с деревьев, а ползают по траве, по низкорослым кустарникам, по растительному мусору (опавшие листья, ветки). Чтобы их было легче заметить, предпочтительно надевать светлую одежду, максимально защищающую кожу", - рассказала Гуляева. Она отметила, что длинные брюки можно заправить в носки или выбрать модели с затяжками, кроме того, рекомендуется носить закрытую обувь, а также головной убор или капюшон.
Она добавила, что при нахождении клеща для его удаления лучше обратиться в ближайшее медучреждение (травмпункт, поликлиника). Однако если такой возможности нет, его нужно удалить самостоятельно при помощи пинцета или специальных выкручивателей, которые продаются в аптеке. После удаления клеща его нужно сдать на анализ в лабораторию. В случае обнаружения антигена вируса клещевого энцефалита в насекомом, в течение 72 часов от момента укуса по назначению врача проводят экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.
Специалист также рассказала об основных симптомах, которые указывают на возможной укус, если насекомое не было обнаружено. По ее словам, следует обратить внимание на покраснение кожи, зуд, повышение температуры тела, появление головной боли, понижение артериального давления, учащенное биение сердца, появление высыпаний на коже, увеличение лимфоузлов, а также на постоянное ощущение слабости.
При появлении вышеперечисленных симптомов рекомендуется обратиться к врачу для проведения диагностики. Однако нет необходимости сразу сдавать анализ крови на вирус клещевого энцефалита, так как за короткий срок в организме просто не успевают выработаться антитела. Антитела (IgM) к вирусу клещевого энцефалита появляются в крови через две недели после присасывания клеща.
"Периодически осматривайте себя, детей, друзей и животных, с которыми пошли в лес или парк. Вернувшись, внимательно проверьте свою одежду и обувь. Затем отправьте вещи в стирку и внимательно осмотрите и ощупайте себя под коленками, проверьте подмышки, спину и голову: это излюбленные места укусов клещей. Домашних животных тоже важно тщательно осмотреть", - заключила Гуляева.
Сотрудница в лаборатории особо опасных и природно-очаговых инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Калининградской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Что делать, если укусил клещ — советы врача
3 мая, 14:31
 
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