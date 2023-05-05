https://ria.ru/20230505/kitay-1869837886.html

СМИ: попытки США сдержать Китай говорят о страхе потерять господство

СМИ: попытки США сдержать Китай говорят о страхе потерять господство - РИА Новости, 05.05.2023

СМИ: попытки США сдержать Китай говорят о страхе потерять господство

Готовящийся американский законопроект, нацеленный на сдерживание Китая, свидетельствует о большом беспокойстве в Вашингтоне о потере доминирования США на... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T10:21

2023-05-05T10:21

2023-05-05T10:21

в мире

сша

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg

ПЕКИН, 5 мая – РИА Новости. Готовящийся американский законопроект, нацеленный на сдерживание Китая, свидетельствует о большом беспокойстве в Вашингтоне о потере доминирования США на мировой арене, пишет китайская государственная газета Global Times. Сенат США готовится представить новый "гигантский" законопроект по Китаю, на этот раз с целью "остановить технический прогресс" этой страны, сообщил ранее представитель сенатского демократического большинства Чак Шумер. Грядущий законодательный пакет получил название "Соперничество с Китаем 2.0". "Ясно одно — и республиканцы, и демократы все больше обеспокоены потерей доминирования США на мировой арене", - говорится в статье, авторы которой отмечают, что США, вместо того чтобы стремиться повысить свою собственную конкурентоспособность, пытаются сохранить свою гегемонию, подавляя Китай. Газета отмечает, что потенциальные визиты в Китай госсекретаря Энтони Блинкена и спецпредставителя госдепартамента США по климату Джона Керри не сильно поспособствуют улучшению отношений между Пекином и Вашингтоном, если "власти США продолжат идти по неверному пути". Ранее президент США Джо Байден подписал закон о дополнительном финансировании научных исследований в США и производству полупроводников (CHIPS and Science Act - ред.) общим объемом около 280 миллиардов долларов. По словам сотрудника Китайской академии социальных наук Люй Сяна, которые приводит газета, это отражает тревогу США, особенно в отношении высоких технологий, таких как искусственный интеллект и квантовые вычисления, где у США "есть некоторое преимущество, но оно может быть не таким большим, как они думают".

https://ria.ru/20230504/rossiya-1869744340.html

https://ria.ru/20230504/ssha-1869666329.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, китай