СМИ: попытки США сдержать Китай говорят о страхе потерять господство
Global Times: законопроект США о сдерживании Китая говорит о страхе потерять господство
© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 5 мая – РИА Новости. Готовящийся американский законопроект, нацеленный на сдерживание Китая, свидетельствует о большом беспокойстве в Вашингтоне о потере доминирования США на мировой арене, пишет китайская государственная газета Global Times.
Сенат США готовится представить новый "гигантский" законопроект по Китаю, на этот раз с целью "остановить технический прогресс" этой страны, сообщил ранее представитель сенатского демократического большинства Чак Шумер. Грядущий законодательный пакет получил название "Соперничество с Китаем 2.0".
"Ясно одно — и республиканцы, и демократы все больше обеспокоены потерей доминирования США на мировой арене", - говорится в статье, авторы которой отмечают, что США, вместо того чтобы стремиться повысить свою собственную конкурентоспособность, пытаются сохранить свою гегемонию, подавляя Китай. Газета отмечает, что потенциальные визиты в Китай госсекретаря Энтони Блинкена и спецпредставителя госдепартамента США по климату Джона Керри не сильно поспособствуют улучшению отношений между Пекином и Вашингтоном, если "власти США продолжат идти по неверному пути".
Ранее президент США Джо Байден подписал закон о дополнительном финансировании научных исследований в США и производству полупроводников (CHIPS and Science Act - ред.) общим объемом около 280 миллиардов долларов.
По словам сотрудника Китайской академии социальных наук Люй Сяна, которые приводит газета, это отражает тревогу США, особенно в отношении высоких технологий, таких как искусственный интеллект и квантовые вычисления, где у США "есть некоторое преимущество, но оно может быть не таким большим, как они думают".