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СМИ: попытки США сдержать Китай говорят о страхе потерять господство - РИА Новости, 05.05.2023
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10:21 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/kitay-1869837886.html
СМИ: попытки США сдержать Китай говорят о страхе потерять господство
СМИ: попытки США сдержать Китай говорят о страхе потерять господство - РИА Новости, 05.05.2023
СМИ: попытки США сдержать Китай говорят о страхе потерять господство
Готовящийся американский законопроект, нацеленный на сдерживание Китая, свидетельствует о большом беспокойстве в Вашингтоне о потере доминирования США на... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:21
2023-05-05T10:21
в мире
сша
китай
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ПЕКИН, 5 мая – РИА Новости. Готовящийся американский законопроект, нацеленный на сдерживание Китая, свидетельствует о большом беспокойстве в Вашингтоне о потере доминирования США на мировой арене, пишет китайская государственная газета Global Times. Сенат США готовится представить новый "гигантский" законопроект по Китаю, на этот раз с целью "остановить технический прогресс" этой страны, сообщил ранее представитель сенатского демократического большинства Чак Шумер. Грядущий законодательный пакет получил название "Соперничество с Китаем 2.0". "Ясно одно — и республиканцы, и демократы все больше обеспокоены потерей доминирования США на мировой арене", - говорится в статье, авторы которой отмечают, что США, вместо того чтобы стремиться повысить свою собственную конкурентоспособность, пытаются сохранить свою гегемонию, подавляя Китай. Газета отмечает, что потенциальные визиты в Китай госсекретаря Энтони Блинкена и спецпредставителя госдепартамента США по климату Джона Керри не сильно поспособствуют улучшению отношений между Пекином и Вашингтоном, если "власти США продолжат идти по неверному пути". Ранее президент США Джо Байден подписал закон о дополнительном финансировании научных исследований в США и производству полупроводников (CHIPS and Science Act - ред.) общим объемом около 280 миллиардов долларов. По словам сотрудника Китайской академии социальных наук Люй Сяна, которые приводит газета, это отражает тревогу США, особенно в отношении высоких технологий, таких как искусственный интеллект и квантовые вычисления, где у США "есть некоторое преимущество, но оно может быть не таким большим, как они думают".
https://ria.ru/20230504/rossiya-1869744340.html
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в мире, сша, китай
В мире, США, Китай
СМИ: попытки США сдержать Китай говорят о страхе потерять господство

Global Times: законопроект США о сдерживании Китая говорит о страхе потерять господство

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 мая – РИА Новости. Готовящийся американский законопроект, нацеленный на сдерживание Китая, свидетельствует о большом беспокойстве в Вашингтоне о потере доминирования США на мировой арене, пишет китайская государственная газета Global Times.
Сенат США готовится представить новый "гигантский" законопроект по Китаю, на этот раз с целью "остановить технический прогресс" этой страны, сообщил ранее представитель сенатского демократического большинства Чак Шумер. Грядущий законодательный пакет получил название "Соперничество с Китаем 2.0".
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"Ясно одно — и республиканцы, и демократы все больше обеспокоены потерей доминирования США на мировой арене", - говорится в статье, авторы которой отмечают, что США, вместо того чтобы стремиться повысить свою собственную конкурентоспособность, пытаются сохранить свою гегемонию, подавляя Китай. Газета отмечает, что потенциальные визиты в Китай госсекретаря Энтони Блинкена и спецпредставителя госдепартамента США по климату Джона Керри не сильно поспособствуют улучшению отношений между Пекином и Вашингтоном, если "власти США продолжат идти по неверному пути".
Ранее президент США Джо Байден подписал закон о дополнительном финансировании научных исследований в США и производству полупроводников (CHIPS and Science Act - ред.) общим объемом около 280 миллиардов долларов.
По словам сотрудника Китайской академии социальных наук Люй Сяна, которые приводит газета, это отражает тревогу США, особенно в отношении высоких технологий, таких как искусственный интеллект и квантовые вычисления, где у США "есть некоторое преимущество, но оно может быть не таким большим, как они думают".
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