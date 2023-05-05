https://ria.ru/20230505/khabarovsk-1869819126.html

В Хабаровске вместо рекламных баннеров разместили портреты ветеранов

В Хабаровске вместо рекламных баннеров разместили портреты ветеранов - РИА Новости, 05.05.2023

В Хабаровске вместо рекламных баннеров разместили портреты ветеранов

Портреты ветеранов Великой отечественной войны разместили вместо рекламных баннеров в Хабаровске, сообщили РИА Новости в горадминистрации. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T07:32

2023-05-05T07:32

2023-05-05T07:32

хабаровск

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общество

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ХАБАРОВСК, 5 мая - РИА Новости. Портреты ветеранов Великой отечественной войны разместили вместо рекламных баннеров в Хабаровске, сообщили РИА Новости в горадминистрации. Отмечается, что в городе порядка 1 тысячи рекламных конструкций. Все охватить физически не смогут, но будут стараться задействовать как можно больше площадей, уточняет Кирьянов. В проекте участвуют все, у кого есть собственные конструкции, производства. Работа идет круглосуточно. В комитеты по управлению районами хабаровчане присылают фотографии своих родных – участников Великой Отечественной войны, после чего специалисты отправляют их представителям рекламного сообщества. Дизайнеры размещают на макеты по шесть фотографий, предварительно проводят их обработку, цветокоррекцию. Далее - печать, обрезка и монтаж баннеров. Как пояснили в мэрии, всего было разработано три типа размера баннеров под рекламные конструкции: стандартный (6 на 3), сити-формат (1,2 на 1,8) и сити-борды (3,5 на 2,7). Все они будут выполнены в едином стиле с использованием символики и атрибутики акции "Бессмертный полк". На данный момент уже готово около 100 баннеров, рассказали в мэрии. Также портреты Героев будут транслироваться на видеоэкранах города. До 9 мая портреты ветеранов появятся во всех районах Хабаровска. "В этом году акция "Бессмертный полк" пройдёт в новом формате. Чтобы почтить память наших победителей, которые разгромили фашизм... мы покажем, что помним наших Героев, чтим и никогда не забудем", – процитировала пресс-служба Кравчука.

https://ria.ru/20230505/rozenbaum-1869817296.html

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хабаровск, опора, общество