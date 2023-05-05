https://ria.ru/20230505/khabarovsk-1869819126.html
В Хабаровске вместо рекламных баннеров разместили портреты ветеранов
В Хабаровске вместо рекламных баннеров разместили портреты ветеранов - РИА Новости, 05.05.2023
В Хабаровске вместо рекламных баннеров разместили портреты ветеранов
Портреты ветеранов Великой отечественной войны разместили вместо рекламных баннеров в Хабаровске, сообщили РИА Новости в горадминистрации. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T07:32
2023-05-05T07:32
2023-05-05T07:32
хабаровск
опора
общество
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ХАБАРОВСК, 5 мая - РИА Новости. Портреты ветеранов Великой отечественной войны разместили вместо рекламных баннеров в Хабаровске, сообщили РИА Новости в горадминистрации. Отмечается, что в городе порядка 1 тысячи рекламных конструкций. Все охватить физически не смогут, но будут стараться задействовать как можно больше площадей, уточняет Кирьянов. В проекте участвуют все, у кого есть собственные конструкции, производства. Работа идет круглосуточно. В комитеты по управлению районами хабаровчане присылают фотографии своих родных – участников Великой Отечественной войны, после чего специалисты отправляют их представителям рекламного сообщества. Дизайнеры размещают на макеты по шесть фотографий, предварительно проводят их обработку, цветокоррекцию. Далее - печать, обрезка и монтаж баннеров. Как пояснили в мэрии, всего было разработано три типа размера баннеров под рекламные конструкции: стандартный (6 на 3), сити-формат (1,2 на 1,8) и сити-борды (3,5 на 2,7). Все они будут выполнены в едином стиле с использованием символики и атрибутики акции "Бессмертный полк". На данный момент уже готово около 100 баннеров, рассказали в мэрии. Также портреты Героев будут транслироваться на видеоэкранах города. До 9 мая портреты ветеранов появятся во всех районах Хабаровска. "В этом году акция "Бессмертный полк" пройдёт в новом формате. Чтобы почтить память наших победителей, которые разгромили фашизм... мы покажем, что помним наших Героев, чтим и никогда не забудем", – процитировала пресс-служба Кравчука.
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хабаровск, опора, общество
Хабаровск, ОПОРА, Общество
В Хабаровске вместо рекламных баннеров разместили портреты ветеранов
В Хабаровске вместо рекламных баннеров разместили портреты ветеранов
ХАБАРОВСК, 5 мая - РИА Новости. Портреты ветеранов Великой отечественной войны разместили вместо рекламных баннеров в Хабаровске, сообщили РИА Новости в горадминистрации.
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"Операторы наружной рекламы, владельцы рекламных конструкций на безвозмездной основе предоставили свои площади для размещения портретов Героев. До 10 мая они закрывают всю коммерческую рекламу. По просьбе Сергея Анатольевича (Кравчука, мэра города) с предпринимателями ведётся плотная работа: мы взаимодействуем с производителями, а также с владельцами конструкций. Горсвет предоставляет свои автовышки", - передает пресс-служба слова учредителя ассоциации производителей и операторов "ОПОРА" Хабаровска Алексея Кирьянова.
Отмечается, что в городе порядка 1 тысячи рекламных конструкций. Все охватить физически не смогут, но будут стараться задействовать как можно больше площадей, уточняет Кирьянов. В проекте участвуют все, у кого есть собственные конструкции, производства. Работа идет круглосуточно.
В комитеты по управлению районами хабаровчане присылают фотографии своих родных – участников Великой Отечественной войны, после чего специалисты отправляют их представителям рекламного сообщества. Дизайнеры размещают на макеты по шесть фотографий, предварительно проводят их обработку, цветокоррекцию. Далее - печать, обрезка и монтаж баннеров. Как пояснили в мэрии, всего было разработано три типа размера баннеров под рекламные конструкции: стандартный (6 на 3), сити-формат (1,2 на 1,8) и сити-борды (3,5 на 2,7). Все они будут выполнены в едином стиле с использованием символики и атрибутики акции "Бессмертный полк".
На данный момент уже готово около 100 баннеров, рассказали в мэрии. Также портреты Героев будут транслироваться на видеоэкранах города. До 9 мая портреты ветеранов появятся во всех районах Хабаровска.
"В этом году акция "Бессмертный полк" пройдёт в новом формате. Чтобы почтить память наших победителей, которые разгромили фашизм... мы покажем, что помним наших Героев, чтим и никогда не забудем", – процитировала пресс-служба Кравчука.
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