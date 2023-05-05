https://ria.ru/20230505/khabarovsk-1869813328.html
Хабаровчане отправили в зону СВО четыре тысячи хвостовиков для БПЛА
Хабаровчане отправили в зону СВО четыре тысячи хвостовиков для БПЛА - РИА Новости, 05.05.2023
Хабаровчане отправили в зону СВО четыре тысячи хвостовиков для БПЛА
Хабаровчане отправили партию из 4 тысяч единиц хвостового оперения для боеприпасов к БПЛА для нужд специальной военной операции, сообщил мэр Хабаровска Сергей... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T05:47
2023-05-05T05:47
2023-05-05T05:47
специальная военная операция на украине
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 5 мая - РИА Новости. Хабаровчане отправили партию из 4 тысяч единиц хвостового оперения для боеприпасов к БПЛА для нужд специальной военной операции, сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Градоначальник уточнил в видео, размещенном в канале, что партию изготавливали в течении месяца. Также он отметил, что администрация Хабаровска в 2023 году уже направила на оказание помощи военным 38 миллионов рублей. Предприниматели города открывают линии производства изделий военного назначения, передают автомобили, собирают гуманитарную помощь. Более 14 миллионов рублей поступило от жителей Хабаровска в фонд поддержки горожан, участвующих в военной спецоперации. На эти деньги приобретены необходимые вещи и оборудование, в том числе средства для личной гигиены, спальные мешки, сапоги, бензопилы, генераторы, маскировочные тенты. "Ранее мы выделили помещение для производства по пошиву балаклав, толстовок и иных сопутствующих элементов. Но количество желающих принять участие в помощи военным возрастает. Поэтому принял решение о выделении дополнительного помещения для расширения швейного производства", - добавил мэр города. По его словам, городской штаб общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" собрал более 8 тонн гуманитарной помощи для мобилизованных граждан. "Приятно видеть такую сплоченность жителей Хабаровска во благо победы. Ребята, держитесь. Уничтожайте неофашистскую и необандеровскую гадину. Народ с вами. Победа будет за нами", - заключил Кравчук.
https://ria.ru/20230322/osetiya-1859661510.html
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хабаровск
Специальная военная операция на Украине, Хабаровск
Хабаровчане отправили в зону СВО четыре тысячи хвостовиков для БПЛА
Хабаровчане отправили в зону СВО четыре тысячи единиц хвостового оперения для БПЛА
ХАБАРОВСК, 5 мая - РИА Новости. Хабаровчане отправили партию из 4 тысяч единиц хвостового оперения для боеприпасов к БПЛА для нужд специальной военной операции, сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
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"По решению штаба изготовлено и передано воинским частям Хабаровского гарнизона 4000 единиц хвостового оперения для БПЛА. Воинские части подтвердили, что хвостовики, используемые в рамках спецоперации, зарекомендовали себя отлично, поэтому продолжим помогать в организации их производства в городе", - написал Кравчук в своем телеграм-канале по итогам заседания штаба по поддержке хабаровчан, принимающих участие в спецоперации, и их семей.
Градоначальник уточнил в видео, размещенном в канале, что партию изготавливали в течении месяца.
Также он отметил, что администрация Хабаровска в 2023 году уже направила на оказание помощи военным 38 миллионов рублей. Предприниматели города открывают линии производства изделий военного назначения, передают автомобили, собирают гуманитарную помощь. Более 14 миллионов рублей поступило от жителей Хабаровска в фонд поддержки горожан, участвующих в военной спецоперации. На эти деньги приобретены необходимые вещи и оборудование, в том числе средства для личной гигиены, спальные мешки, сапоги, бензопилы, генераторы, маскировочные тенты.
"Ранее мы выделили помещение для производства по пошиву балаклав, толстовок и иных сопутствующих элементов. Но количество желающих принять участие в помощи военным возрастает. Поэтому принял решение о выделении дополнительного помещения для расширения швейного производства", - добавил мэр города.
По его словам, городской штаб общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" собрал более 8 тонн гуманитарной помощи для мобилизованных граждан.
"Приятно видеть такую сплоченность жителей Хабаровска во благо победы. Ребята, держитесь. Уничтожайте неофашистскую и необандеровскую гадину. Народ с вами. Победа будет за нами", - заключил Кравчук.
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