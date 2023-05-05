https://ria.ru/20230505/kanada-1869810082.html
Посол КНР в Канаде заявил протест против угроз выслать китайских дипломатов
Посол КНР в Канаде заявил протест против угроз выслать китайских дипломатов - РИА Новости, 05.05.2023
Посол КНР в Канаде заявил протест против угроз выслать китайских дипломатов
Посол КНР в Канаде Цун Пэйу выразил "решительный протест" против угроз Оттавы выслать ряд китайских дипломатов, заподозренных в попытках запугивания местного... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T03:46
2023-05-05T03:46
2023-05-05T05:49
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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Посол КНР в Канаде Цун Пэйу выразил "решительный протест" против угроз Оттавы выслать ряд китайских дипломатов, заподозренных в попытках запугивания местного политика, и отверг обвинения в их адрес, сообщило посольство.Там подтвердили, что посла в четверг вызвали по этому поводу в МИД Канады, где у него состоялась беседа с "высокопоставленным чиновником". "Посол Цун изложил твердую позицию Китая и выразил решительный протест против угрозы канадской стороны выслать соответствующих китайских дипломатических и консульских работников на основании слухов о так называемом "китайском вмешательстве", раздуваемых некоторыми канадскими политиками и СМИ", - сказано в пресс-релизе.Ранее в мае канадская разведка обнародовала информацию о том, что некий сотрудник консульства КНР в Торонто якобы собирался оказать меры воздействия на члена парламента от консервативной партии Майкла Чуна и его родственников в Гонконге за критику им действий Пекина в вопросе прав человека.Посольство Китая назвало это "самодеятельным политическим фарсом" и призвало власти Канаду его прекратить. "Если канадская сторона продолжит провокации, Китай будет реагировать на каждый шаг по этому пути до самого его завершения", - сказано в заявлении.
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китай, канада, торонто, в мире
Китай, Канада, Торонто, В мире
Посол КНР в Канаде заявил протест против угроз выслать китайских дипломатов
Посол КНР в Канаде Цун заявил протест против угроз Оттавы выслать китайских дипломатов
ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Посол КНР в Канаде Цун Пэйу выразил "решительный протест" против угроз Оттавы выслать ряд китайских дипломатов, заподозренных в попытках запугивания местного политика, и отверг обвинения в их адрес, сообщило посольство.
Там подтвердили, что посла в четверг вызвали по этому поводу в МИД Канады, где у него состоялась беседа с "высокопоставленным чиновником".
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"Посол Цун изложил твердую позицию Китая и выразил решительный протест против угрозы канадской стороны выслать соответствующих китайских дипломатических и консульских работников на основании слухов о так называемом "китайском вмешательстве", раздуваемых некоторыми канадскими политиками и СМИ", - сказано в пресс-релизе.
Ранее в мае канадская разведка обнародовала информацию о том, что некий сотрудник консульства КНР в Торонто
якобы собирался оказать меры воздействия на члена парламента от консервативной партии Майкла Чуна и его родственников в Гонконге
за критику им действий Пекина
в вопросе прав человека.
Посольство Китая назвало это "самодеятельным политическим фарсом" и призвало власти Канаду его прекратить. "Если канадская сторона продолжит провокации, Китай будет реагировать на каждый шаг по этому пути до самого его завершения", - сказано в заявлении.
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