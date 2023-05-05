https://ria.ru/20230505/kambodzha-1870044195.html
В Камбодже провели акцию "Бессмертный полк"
В Камбодже провели акцию "Бессмертный полк" - РИА Новости, 05.05.2023
В Камбодже провели акцию "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" и другие патриотические мероприятия, посвященные Дню Победы проходят в Камбодже, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Пномпене. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T19:08
2023-05-05T19:08
2023-05-05T19:08
россия
камбоджа
пномпень
анатолий боровик (посол россии в камбодже )
день победы
в мире
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БАНГКОК, 5 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" и другие патриотические мероприятия, посвященные Дню Победы проходят в Камбодже, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Пномпене. "Утром 5 мая в Посольстве России в Камбодже прошли патриотические мероприятия, посвященные предстоящему празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - сообщили агентству российские дипломаты. Сотрудники дипломатической миссии во главе с послом РФ Анатолием Боровиком, члены их семей, учителя и ученики школы при посольстве России, проживающие в Пномпене российские соотечественники, а также представители Ассоциации камбоджийских выпускников советских и российских вузов приняли участие в памятном митинге, после чего в память о павших в боях за Отчизну в годы войны были зажжены свечи, рассказали они. Участники мероприятия возложили цветы к обелиску Павшим воинам, установленному на территории дипломатической миссии, и почтили их память минутой молчания. Мероприятие завершилось шествием "Бессмертного полка", в ходе которого люди несли в руках фотографии своих родных – героев фронта и тыла, рассказали российские дипломаты. Накануне, в четверг, на территории посольства прошла мемориально-патриотическая акция "Сад Памяти". "В ходе мероприятия были посажены саженцы деревьев, которые являются символом связи поколений и напоминанием о великом ратном подвиге наших предков в славном деле защиты Отчизны", - сообщили собеседники агентства. Отвечая в пятницу после окончания мероприятий на вопрос камбоджийских журналистов об уроках, которые можно извлечь из Второй мировой войны, посол РФ в Камбодже Анатолий Боровик подчеркнул, что Россия выступает за укрепление международного мира и безопасности. "Сейчас человечество переживает непростую ситуацию. Мы обязаны сохранять в памяти уроки Второй мировой войны, чтобы не позволить развязаться очередному глобальному конфликту", - заявил глава российской дипмиссии.
https://ria.ru/20230505/zakhoroneniya-1870038025.html
https://ria.ru/20230505/flagi-1869910551.html
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россия, камбоджа, пномпень, анатолий боровик (посол россии в камбодже ), день победы, в мире
Россия, Камбоджа, Пномпень, Анатолий Боровик (посол России в Камбодже ), День Победы, В мире
В Камбодже провели акцию "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" и другие патриотические мероприятия проходят в Камбодже
БАНГКОК, 5 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" и другие патриотические мероприятия, посвященные Дню Победы проходят в Камбодже, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Пномпене.
"Утром 5 мая в Посольстве России в Камбодже прошли патриотические мероприятия, посвященные предстоящему празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - сообщили агентству российские дипломаты.
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Сотрудники дипломатической миссии во главе с послом РФ Анатолием Боровиком
, члены их семей, учителя и ученики школы при посольстве России, проживающие в Пномпене российские соотечественники, а также представители Ассоциации камбоджийских выпускников советских и российских вузов приняли участие в памятном митинге, после чего в память о павших в боях за Отчизну в годы войны были зажжены свечи, рассказали они.
«
"В ходе митинга была отмечена важность Победы над нацистской Германией
, как воплощение торжества гуманистических идей над идеологией разделения и ненависти", - подчеркнули собеседники агентства.
Участники мероприятия возложили цветы к обелиску Павшим воинам, установленному на территории дипломатической миссии, и почтили их память минутой молчания. Мероприятие завершилось шествием "Бессмертного полка", в ходе которого люди несли в руках фотографии своих родных – героев фронта и тыла, рассказали российские дипломаты.
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Накануне, в четверг, на территории посольства прошла мемориально-патриотическая акция "Сад Памяти".
"В ходе мероприятия были посажены саженцы деревьев, которые являются символом связи поколений и напоминанием о великом ратном подвиге наших предков в славном деле защиты Отчизны", - сообщили собеседники агентства.
Отвечая в пятницу после окончания мероприятий на вопрос камбоджийских журналистов об уроках, которые можно извлечь из Второй мировой войны, посол РФ в Камбодже Анатолий Боровик подчеркнул, что Россия выступает за укрепление международного мира и безопасности.
"Сейчас человечество переживает непростую ситуацию. Мы обязаны сохранять в памяти уроки Второй мировой войны, чтобы не позволить развязаться очередному глобальному конфликту", - заявил глава российской дипмиссии.
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