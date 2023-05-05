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В Уфе задержали второго участника жестокого избиения студента у клуба - РИА Новости, 05.05.2023
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19:42 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/izbienie-1870052057.html
В Уфе задержали второго участника жестокого избиения студента у клуба
В Уфе задержали второго участника жестокого избиения студента у клуба - РИА Новости, 05.05.2023
В Уфе задержали второго участника жестокого избиения студента у клуба
Следственные органы Башкирии задержали второго участника жестокого избиения студента у ночного клуба в Уфе, он арестован, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T19:42
2023-05-05T19:42
происшествия
уфа
россия
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УФА, 5 мая – РИА Новости. Следственные органы Башкирии задержали второго участника жестокого избиения студента у ночного клуба в Уфе, он арестован, сообщили в СУСК РФ по региону. Во вторник СК сообщал, что в эфире федерального канала освещалась история 19-летнего студента из Уфы, которого жестоко избили в августе 2022 года у ночного клуба. Он получил тяжелые травмы и едва не стал инвалидом, при этом не все участники избиения были привлечены к уголовной ответственности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал башкирскому следственному управлению возбудить уголовное дело по факту массовой драки и задержать виновных. "По версии следствия, 20 августа 2022 года 20-летний уфимец возле одного из ночных клубов из хулиганских побуждений с силой ударил незнакомого студента кулаком в лицо, в связи с чем последний упал на землю. После этого другой 20-летний мужчина нанес потерпевшему множество ударов по голове и другим частям тела, в результате чего пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, он находился в коме и впоследствии проходил длительную реабилитацию", - говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что парня, который избил лежащего на земле студента, ранее приговорили к 3 годам лишения свободы, а тот, кто первым ударил, оставался безнаказанным. После поручения Бастрыкина башкирские следователи предъявили обвинение в хулиганстве и побоях молодому человеку, ударившему студента. "После возбуждения уголовного дела 20-летний обвиняемый попытался скрыться от органов следствия, был объявлен в розыск и задержан сотрудниками полиции на территории Благоварского района. В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает региональный следком.
https://ria.ru/20230504/izbienie-1869612168.html
https://ria.ru/20230502/priluchnyy-1869265284.html
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происшествия, уфа, россия, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Россия, Республика Башкортостан
В Уфе задержали второго участника жестокого избиения студента у клуба

В Уфе задержали и арестовали второго участника жестокого избиения студента у ночного клуба

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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УФА, 5 мая – РИА Новости. Следственные органы Башкирии задержали второго участника жестокого избиения студента у ночного клуба в Уфе, он арестован, сообщили в СУСК РФ по региону.
Во вторник СК сообщал, что в эфире федерального канала освещалась история 19-летнего студента из Уфы, которого жестоко избили в августе 2022 года у ночного клуба. Он получил тяжелые травмы и едва не стал инвалидом, при этом не все участники избиения были привлечены к уголовной ответственности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручал башкирскому следственному управлению возбудить уголовное дело по факту массовой драки и задержать виновных.
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"По версии следствия, 20 августа 2022 года 20-летний уфимец возле одного из ночных клубов из хулиганских побуждений с силой ударил незнакомого студента кулаком в лицо, в связи с чем последний упал на землю. После этого другой 20-летний мужчина нанес потерпевшему множество ударов по голове и другим частям тела, в результате чего пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью, он находился в коме и впоследствии проходил длительную реабилитацию", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что парня, который избил лежащего на земле студента, ранее приговорили к 3 годам лишения свободы, а тот, кто первым ударил, оставался безнаказанным.
После поручения Бастрыкина башкирские следователи предъявили обвинение в хулиганстве и побоях молодому человеку, ударившему студента.
"После возбуждения уголовного дела 20-летний обвиняемый попытался скрыться от органов следствия, был объявлен в розыск и задержан сотрудниками полиции на территории Благоварского района. В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает региональный следком.
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