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Минюст включил Певчих* и издание "Тайга инфо"** в реестр иноагентов - РИА Новости, 05.05.2023
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21:40 05.05.2023 (обновлено: 22:34 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/inoagenty-1870072900.html
Минюст включил Певчих* и издание "Тайга инфо"** в реестр иноагентов
Минюст включил Певчих* и издание "Тайга инфо"** в реестр иноагентов - РИА Новости, 05.05.2023
Минюст включил Певчих* и издание "Тайга инфо"** в реестр иноагентов
Министерство юстиции внесло Марию Певчих* и издание "Тайга инфо"** в реестр иноагентов, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T21:40
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министерство юстиции внесло Марию Певчих* и издание "Тайга инфо"** в реестр иноагентов, сообщается на сайте ведомства.Кроме того, в список вошли Ян Матвеев*, Александр Осовцов*, Иван Преображенский*, Георгий Албуров*, Мария Максакова-Игенбергс*, Владимир Пастухов* и Елена Агафонова*. Также перечень пополнили общественно-политическое движение "Мягкая сила"**, "Кризисная группа СК SOS"** (North Caucasus SOS Crisis Group**) и общественная организация "Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб"**.Ведомство уточнило, что Певчих* распространяла позицию, нацеленную на создание негативного образа России. Кроме того, она призывала к свержению действующей власти. Как отметило министерство, Певчих занимает руководящую должность в одной из организаций, внесенных в реестр иностранных агентов.Помимо этого, Минюст указал, что ООО "Тайга инфо" распространяло материалы иноагентов, а также недостоверную информацию о политике органов власти и принимаемых ими решениях.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Запрещенная в России организация-иноагент
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общество, следственный комитет россии (ск рф), россия
Общество, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Минюст включил Певчих* и издание "Тайга инфо"** в реестр иноагентов

Минюст России включил Георгия Албурова, Марию Певчих и Марию Максакову в реестр иноагентов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министерство юстиции внесло Марию Певчих* и издание "Тайга инфо"** в реестр иноагентов, сообщается на сайте ведомства.
Кроме того, в список вошли Ян Матвеев*, Александр Осовцов*, Иван Преображенский*, Георгий Албуров*, Мария Максакова-Игенбергс*, Владимир Пастухов* и Елена Агафонова*. Также перечень пополнили общественно-политическое движение "Мягкая сила"**, "Кризисная группа СК SOS"** (North Caucasus SOS Crisis Group**) и общественная организация "Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб"**.
Ведомство уточнило, что Певчих* распространяла позицию, нацеленную на создание негативного образа России. Кроме того, она призывала к свержению действующей власти. Как отметило министерство, Певчих занимает руководящую должность в одной из организаций, внесенных в реестр иностранных агентов.
Помимо этого, Минюст указал, что ООО "Тайга инфо" распространяло материалы иноагентов, а также недостоверную информацию о политике органов власти и принимаемых ими решениях.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Запрещенная в России организация-иноагент
Христо Грозев - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Минюст включил Грозева* в реестр иноагентов
21 апреля, 21:07
 
ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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