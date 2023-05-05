https://ria.ru/20230505/inoagenty-1870072900.html

Минюст включил Певчих* и издание "Тайга инфо"** в реестр иноагентов

Минюст включил Певчих* и издание "Тайга инфо"** в реестр иноагентов - РИА Новости, 05.05.2023

Минюст включил Певчих* и издание "Тайга инфо"** в реестр иноагентов

Министерство юстиции внесло Марию Певчих* и издание "Тайга инфо"** в реестр иноагентов, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T21:40

2023-05-05T21:40

2023-05-05T22:34

общество

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россия

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Министерство юстиции внесло Марию Певчих* и издание "Тайга инфо"** в реестр иноагентов, сообщается на сайте ведомства.Кроме того, в список вошли Ян Матвеев*, Александр Осовцов*, Иван Преображенский*, Георгий Албуров*, Мария Максакова-Игенбергс*, Владимир Пастухов* и Елена Агафонова*. Также перечень пополнили общественно-политическое движение "Мягкая сила"**, "Кризисная группа СК SOS"** (North Caucasus SOS Crisis Group**) и общественная организация "Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб"**.Ведомство уточнило, что Певчих* распространяла позицию, нацеленную на создание негативного образа России. Кроме того, она призывала к свержению действующей власти. Как отметило министерство, Певчих занимает руководящую должность в одной из организаций, внесенных в реестр иностранных агентов.Помимо этого, Минюст указал, что ООО "Тайга инфо" распространяло материалы иноагентов, а также недостоверную информацию о политике органов власти и принимаемых ими решениях.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Запрещенная в России организация-иноагент

https://ria.ru/20230421/grozev-1867012336.html

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общество, следственный комитет россии (ск рф), россия