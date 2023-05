https://ria.ru/20230505/indoneziya-1869905416.html

Туроператоры просят власти Индонезии отменить ковидные требования на въезд

Туроператоры просят власти Индонезии отменить ковидные требования на въезд

Представители турбизнеса России просят правительство островного государства отменить действующие ковидные ограничения на въезд, сообщает АТОР. РИА Новости, 05.05.2023

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Представители турбизнеса России просят правительство островного государства отменить действующие ковидные ограничения на въезд, сообщает АТОР.Официальные письма направлены послу Индонезии в России. К просьбам российских коллег присоединились и индонезийские принимающие туроператоры.В частности, туроператор ПАКС, много лет работающий на этом направлении, обратился к послу Индонезии в России Хосе Таваресу. Компания призывает поспособствовать скорейшему принятию решения об отмене ковидных ограничений на въезд в Индонезию: сейчас туристам нужен сертификата вакцинации и установка приложения Satu Sehat на телефон.Авиакомпании по-прежнему требуют от туристов результаты ковидных тестов для посадки на рейс, что тормозит в том числе запуск прямых перелетов."В аэропортах Индонезии убрали все посты проверок сертификатов. Однако авиакомпании по-прежнему требуют сертификаты для посадки на борт, так как обязаны следовать официальным условиям въезда в страну", – констатирует ПАКС в письме на имя посла Индонезии.В крупной принимающей компании на Бали "Баунти Бали Турс" сообщают, что на данный момент власти Индонезии действительно приостановили проверку сертификатов вакцинации в аэропорту Денпасара. Также не ведется никаких проверок установки приложения Satu Sehat на телефоны туристов."Тем не менее в официальных правилах эти требования сохраняются по сей день. А потому мы регулярно получаем жалобы от туристов из-за несоответствия правил въезда и реальной ситуации по прилете", – говорят в "Баунти Бали Турс".Там рассказали, что уже обращались в ASITA – Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies, и в Bali Tourism Board. Им ответили, что подобные обращения поступали и от других компаний, работающих на рынках разных стран, и этот вопрос рассматривается.В АТОР отмечают, что Индонезия на сегодняшний день является единственным из популярных у россиян туристических направлений, для посещения которого до сих пор требуется свидетельство о вакцинации против ковида.

