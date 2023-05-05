https://ria.ru/20230505/importozameschenie-1869963555.html

Тверские власти утвердили список продукции для обеспечения импортозамещения

Тверские власти утвердили список продукции для обеспечения импортозамещения - РИА Новости, 05.05.2023

Тверские власти утвердили список продукции для обеспечения импортозамещения

В Тверской области утверждён перечень продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения на территории региона в 2023 году в условиях введенных... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T16:22

2023-05-05T16:22

2023-05-05T16:22

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 5 мая – РИА Новости. В Тверской области утверждён перечень продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения на территории региона в 2023 году в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение принято на заседании президиума правительства Тверской области, которое провел губернатор региона Игорь Руденя."Для нас важно оказать активное содействие организациям, предприятиям, индивидуальным предпринимателям в импортозамещении и обеспечении технологического суверенитета России через модернизацию действующих производств и создание новых предприятий. Особенно важно организовать эту деятельность на муниципальном уровне", - процитировали в пресс-службе Руденю.В перечень включено 15 наименований продукции, включая текстиль и текстильные изделия, бумагу, химические вещества и продукты, лекарственные средства и медицинские материалы, компьютерное, электронное, оптическое, электрическое оборудование и другое."В условиях внешнего давления на страну одной из ключевых государственных задач является поддержка экономической активности. Утверждение перечня позволит оказывать поддержку предприятиям Верхневолжья и реализации импортозамещающих проектов, привлекать дополнительные инвестиции в экономику региона", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230425/infrastruktura-1867682390.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область