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Тверские власти утвердили список продукции для обеспечения импортозамещения - РИА Новости, 05.05.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
16:22 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/importozameschenie-1869963555.html
Тверские власти утвердили список продукции для обеспечения импортозамещения
Тверские власти утвердили список продукции для обеспечения импортозамещения - РИА Новости, 05.05.2023
Тверские власти утвердили список продукции для обеспечения импортозамещения
В Тверской области утверждён перечень продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения на территории региона в 2023 году в условиях введенных... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:22
2023-05-05T16:22
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 5 мая – РИА Новости. В Тверской области утверждён перечень продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения на территории региона в 2023 году в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение принято на заседании президиума правительства Тверской области, которое провел губернатор региона Игорь Руденя."Для нас важно оказать активное содействие организациям, предприятиям, индивидуальным предпринимателям в импортозамещении и обеспечении технологического суверенитета России через модернизацию действующих производств и создание новых предприятий. Особенно важно организовать эту деятельность на муниципальном уровне", - процитировали в пресс-службе Руденю.В перечень включено 15 наименований продукции, включая текстиль и текстильные изделия, бумагу, химические вещества и продукты, лекарственные средства и медицинские материалы, компьютерное, электронное, оптическое, электрическое оборудование и другое."В условиях внешнего давления на страну одной из ключевых государственных задач является поддержка экономической активности. Утверждение перечня позволит оказывать поддержку предприятиям Верхневолжья и реализации импортозамещающих проектов, привлекать дополнительные инвестиции в экономику региона", - пояснили в пресс-службе.
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область

Тверские власти утвердили список продукции для обеспечения импортозамещения

© Фото : правительство Тверской областиЗаседании президиума правительства Тверской области
Заседании президиума правительства Тверской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : правительство Тверской области
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ТВЕРЬ, 5 мая – РИА Новости. В Тверской области утверждён перечень продукции, необходимой для обеспечения импортозамещения на территории региона в 2023 году в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение принято на заседании президиума правительства Тверской области, которое провел губернатор региона Игорь Руденя.
"Для нас важно оказать активное содействие организациям, предприятиям, индивидуальным предпринимателям в импортозамещении и обеспечении технологического суверенитета России через модернизацию действующих производств и создание новых предприятий. Особенно важно организовать эту деятельность на муниципальном уровне", - процитировали в пресс-службе Руденю.
В перечень включено 15 наименований продукции, включая текстиль и текстильные изделия, бумагу, химические вещества и продукты, лекарственные средства и медицинские материалы, компьютерное, электронное, оптическое, электрическое оборудование и другое.
"В условиях внешнего давления на страну одной из ключевых государственных задач является поддержка экономической активности. Утверждение перечня позволит оказывать поддержку предприятиям Верхневолжья и реализации импортозамещающих проектов, привлекать дополнительные инвестиции в экономику региона", - пояснили в пресс-службе.
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