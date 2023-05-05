https://ria.ru/20230505/grad-1870000462.html
Украинские военные выпустили 40 ракет из "Града" по Широкой Балке
Украинские военные выпустили 40 ракет из "Града" по Широкой Балке - РИА Новости, 05.05.2023
Украинские военные выпустили 40 ракет из "Града" по Широкой Балке
Украинские войска в 17.10 выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Широкой Балке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:38
2023-05-05T17:38
2023-05-05T17:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
горловка
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Широкой Балке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.10 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 40 ракет из РСЗО "Град", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Широкая Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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горловка
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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Горловка
Украинские военные выпустили 40 ракет из "Града" по Широкой Балке
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Широкой Балке