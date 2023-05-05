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Украинские военные выпустили 40 ракет из "Града" по Широкой Балке - РИА Новости, 05.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:38 05.05.2023 (обновлено: 17:42 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/grad-1870000462.html
Украинские военные выпустили 40 ракет из "Града" по Широкой Балке
Украинские военные выпустили 40 ракет из "Града" по Широкой Балке - РИА Новости, 05.05.2023
Украинские военные выпустили 40 ракет из "Града" по Широкой Балке
Украинские войска в 17.10 выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Широкой Балке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:38
2023-05-05T17:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
горловка
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Широкой Балке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.10 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 40 ракет из РСЗО "Град", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Широкая Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Горловка
Украинские военные выпустили 40 ракет из "Града" по Широкой Балке

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Широкой Балке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.10 выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Широкой Балке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.10 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 40 ракет из РСЗО "Град", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Широкая Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаГорловка
 
 
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